Νέο πρότυπο διασύνδεσης παραγωγής και εκπαίδευσης: Στρατηγική σύμπραξη ΠΕΦ – Υπουργείου Παιδείας για την πρώτη Ακαδημία Επαγγελματικής Κατάρτισης φαρμάκου στην Τρίπολη

Υπογράφηκε την Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2026, στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, η πρώτη συμφωνία για την ίδρυση Ακαδημίας Επαγγελματικής Κατάρτισης στον τομέα του φαρμάκου, στο πλαίσιο της ειδικότητας «Παρασκευαστής Φαρμάκων». Η Ακαδημία ιδρύεται κατόπιν σύμπραξης της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ) και του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, αποτελώντας ορόσημο για τη διασύνδεση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με τις ανάγκες της παραγωγής και της αγοράς εργασίας.

Τη συμφωνία υπέγραψαν η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κα Σοφία Ζαχαράκη, ο Υφυπουργός Παιδείας, κ. Κώστας Βλάσης, καθώς και από την πλευρά της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Θεόδωρος Τρύφων, και ο Αντιπρόεδρος, κ. Δημήτριος Δέμος.

Η «Ακαδημία Επαγγελματικής Κατάρτισης Φαρμάκου – Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ)» είναι η πρώτη του είδους που ιδρύεται στη χώρα και θα ξεκινήσει τη λειτουργία της εντός των επόμενων εβδομάδων στην Τρίπολη Αρκαδίας, ως παράρτημα της ΣΑΕΚ που ήδη λειτουργεί στην περιοχή. Η ίδρυσή της συνιστά μια καινοτόμο θεσμική παρέμβαση, η οποία ανταποκρίνεται στις αυξανόμενες ανάγκες της εγχώριας φαρμακοβιομηχανίας —δύο από τις μεγαλύτερες ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες, η Win Medica του Ομίλου ELPEN και η DEMO — για εξειδικευμένο και άρτια καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.

Η πρωτοβουλία για τις Ακαδημίες Επαγγελματικής Κατάρτισης ξεκίνησε κατά τη διάρκεια της θητείας του τότε Υπουργού Παιδείας, κ. Κυριάκου Πιερρακάκη, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου πλαισίου που ενισχύει τη σύνδεση της επαγγελματικής εκπαίδευσης με τις ανάγκες της παραγωγής και της φαρμακοβιομηχανίας.

Η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας, εκπροσωπώντας έναν από τους πλέον δυναμικούς και εξαγωγικούς κλάδους της ελληνικής βιομηχανίας, επενδύει στρατηγικά στο ανθρώπινο κεφάλαιο, αναγνωρίζοντας ότι η βιώσιμη ανάπτυξη, η ενίσχυση της

παραγωγικής βάσης και η τεχνολογική αναβάθμιση της χώρας προϋποθέτουν σύγχρονες δεξιότητες και συνεχή κατάρτιση. Μέσα από τη λειτουργία της Ακαδημίας, η ΠΕΦ συμβάλλει καθοριστικά στη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας, στην ενίσχυση της απασχόλησης των νέων και στη θωράκιση της εγχώριας φαρμακοπαραγωγής.

Ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας, κ. Θεόδωρος Τρύφων, δήλωσε:

«Η ίδρυση της πρώτης Ακαδημίας Επαγγελματικής Κατάρτισης στον τομέα του φαρμάκου στην Τρίπολη σηματοδοτεί μια ξεχωριστή και ουσιαστική στιγμή. Αποτελεί ένα ζωντανό παράδειγμα του πώς η εκπαίδευση μπορεί να συναντήσει την παραγωγή και να μετατραπεί σε πραγματική επένδυση για το ανθρώπινο δυναμικό και το μέλλον της χώρας μας. Η σημερινή συμφωνία, σε στενή συνεργασία με την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κα. Σοφία Ζαχαράκη, τον Υφυπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κ. Κώστα Βλάση, και τη Γενική Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Διά Βίου Μάθησης, κα Όλγα Καφετζοπούλου, καθώς και τους αρμόδιους υπηρεσιακούς του Υπουργείου Παιδείας, αποδεικνύει ότι όταν η Πολιτεία και ο παραγωγικός τομέας συντονίζουν τις δυνάμεις τους, μπορούν να παράγουν μετρήσιμα αποτελέσματα για την οικονομία, την απασχόληση και την κοινωνία. Η ΠΕΦ επενδύει διαχρονικά στη γνώση, στις δεξιότητες και στους ανθρώπους, γιατί πιστεύουμε ότι η βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας περνά μέσα από την ισχυρή παραγωγική βάση και τη διασφάλιση υψηλής ποιότητας ανθρώπινου κεφαλαίου. Δημιουργούμε σε όλη τη χώρα χιλιάδες νέες, καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας».

Ο Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας, κ. Δημήτρης Δέμος, δήλωσε:

«Σήμερα είναι μια ιδιαίτερα σημαντική μέρα, όχι μόνο για την Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας και το Υπουργείο Παιδείας, αλλά κυρίως για την περιοχή της Τρίπολης. Πριν από μερικά χρόνια ξεκινήσαμε τις επενδύσεις μας σε μια περιοχή που αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα ανεργίας. Ως κλάδος, είδαμε μια ευκαιρία – να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη της περιοχής και να υλοποιήσουμε τα επενδυτικά μας σχέδια με όραμα και συνέπεια. Πριν από τρία χρόνια δώσαμε τη δέσμευση ότι η Τρίπολη θα αναμορφωθεί και θα γίνει το κέντρο της φαρμακοβιομηχανίας, όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά ένα από τα πιο σημαντικά της Ευρώπης. Σήμερα βρισκόμαστε στη φάση ολοκλήρωσης αυτού του σχεδίου. Οι νέες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται θα συμβάλλουν ουσιαστικά στη μείωση της ανεργίας σε μια περιοχή που από το 2019 βρισκόταν στην κορυφή των δεικτών ανεργίας. Στόχος μας είναι να δώσουμε στους νέους της περιοχής τα εφόδια για να κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα, να χτίσουν το μέλλον τους και να παραμείνουν κοντά στον τόπο τους. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά το Υπουργείο Παιδείας για τη στενή συνεργασία και την υποστήριξή του σε αυτή την προσπάθεια».

Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κα Σοφία Ζαχαράκη, δήλωσε:

«Με τον πρόσφατο νόμο για τις Ακαδημίες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, βάλαμε τις βάσεις για μια σύγχρονη επαγγελματική εκπαίδευση, άμεσα συνδεδεμένη με την πραγματική οικονομία και την περιφερειακή ανάπτυξη.

Η σημερινή συμφωνία δίνει απτό περιεχόμενο σε αυτή τη νομοθετική πρωτοβουλία. Σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας, ιδρύουμε Ακαδημία Φαρμάκου στην Τρίπολη, ενισχύοντας ουσιαστικά τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την παραγωγή και την αγορά εργασίας. Οι νέοι μας, μέσα από τη δωρεάν φοίτηση, θα αποκτήσουν σύγχρονες δεξιότητες και πραγματικές προοπτικές απασχόλησης».

Ο Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κ. Κώστας Βλάσης, δήλωσε:

«Η ίδρυση της Ακαδημίας Επαγγελματικής Κατάρτισης Φαρμάκου στην Τρίπολη σηματοδοτεί μια βαθιά τομή στο ελληνικό εκπαιδευτικό και παραγωγικό μοντέλο. Μέσω του θεσμού των Ακαδημιών Ε.Κ. αναβαθμίζουμε ουσιαστικά την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, συνδέοντάς τη άμεσα με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας».

Η ίδρυση της Ακαδημίας Φαρμάκου επιβεβαιώνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας στη διαμόρφωση πολιτικών που ενισχύουν την παραγωγή, την απασχόληση και τη βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας.

