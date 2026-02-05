Νήπια μπροστά σε οθόνες – Πώς επηρεάζεται η ανάπτυξη των παιδιών

Τελευταία Νέα
Πολλά τετράχρονα παιδιά ξεκινούν την προσχολική εκπαίδευση μη μπορώντας να καθίσουν ακίνητα, να κρατήσουν ένα μολύβι ή να μιλήσουν με περισσότερες από τέσσερις λέξεις. Τα τελευταία χρόνια νηπιαγωγοί έχουν παρατηρήσει ότι τα παιδιά εκνευρίζονται αν οι δραστηριότητες δεν είναι άμεσες και απρόσκοπτες.

Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν ότι το φαινόμενο αυτό είναι αποτέλεσμα της υπερβολικής και πρόωρης έκθεσης των νηπίων στις οθόνες. Υπάρχει, όπως παρατηρούν, έλλειψη δημιουργικότητας και δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων, κάτι που γίνεται εμφανές όταν τα παιδιά παίζουν με Lego ή κάνουν παζλ και γυρίζουν τα κομμάτια για να τα ταιριάξουν, καθώς ο συντονισμός χεριών-ματιών τους δεν είναι πολύ καλός.

Αλλά ακόμα και όταν τα παιδιά πειραματίζονται με υλικά και δημιουργούν πράγματα στην τάξη, πολλά από αυτά κόβουν κομμάτια από χαρτόνι και φτιάχνουν ένα κινητό τηλέφωνο ή tablet ή ένα χειριστήριο Xbox, επειδή αυτά γνωρίζουν.
