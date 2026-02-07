Τελευταία Νέα
ΥΓΕΙΑ

Παχυσαρκία: Υπό δοκιμή φάρμακο που θα λαμβάνεται μια φορά το μήνα

Σημαντική απώλεια σωματικού βάρους, που έφτασε έως και το 12,3%, κατέγραψε πειραματικό φάρμακο για την παχυσαρκία σε κλινική μελέτη μέσου σταδίου ΙΙ (Phase 2b), σύμφωνα με τα αποτελέσματα που δόθηκαν στη δημοσιότητα από την φαρμακευτική εταιρεία.

Tο φάρμακο αναπτύσσεται από τη Pfizer, η οποία ανακοίνωσε ότι το σκεύασμα ανήκει στην κατηγορία των αγωνιστών του υποδοχέα GLP-1 και χορηγείται μία φορά τον μήνα, σε αντίθεση με άλλα αντίστοιχα φάρμακα που απαιτούν εβδομαδιαία ή συχνότερη λήψη.

Τι έδειξε η μελέτη

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, οι συμμετέχοντες που έλαβαν το πειραματικό φάρμακο παρουσίασαν σταθερή και προοδευτική απώλεια βάρους έως την 28η εβδομάδα της μελέτης, χωρίς να παρατηρηθεί στασιμότητα στην απώλεια βάρους. Η μεγαλύτερη απώλεια που καταγράφηκε άγγιξε το 12,3% σε σύγκριση με την ομάδα του placebo.
