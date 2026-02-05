Τελευταία Νέα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Έρχονται πρόστιμα έως 1.000 ευρώ για χιλιάδες κατόχους οχημάτων

Τσουχτερά «ραβασάκια» από την ΑΑΔΕ πρόκειται να λάβουν τις επόμενες μέρες χιλιάδες ιδιοκτήτες οχημάτων, οι οποίοι έχουν ανεξόφλητα τέλη κυκλοφορίας, ασφαλιστήρια που δεν βρίσκονται σε ισχύ ή δεν έχουν περάσει τα αυτοκίνητά τους από τεχνικό έλεγχο (ΚΤΕΟ). Ως εκ τούτου, θεωρείται ότι κινούνται στους δρόμους παράνομα.

Υπό προϋποθέσεις, τα ποσά των προστίμων μπορεί να διπλασιαστούν και να επιβληθούν περαιτέρω κυρώσεις

Τα πρόστιμα που θα κληθούν να πληρώσουν οι οδηγοί φτάνουν μέχρι τα 1.000 ευρώ και η αποστολή τους ξεκινάει επισήμως αυτή την εβδομάδα. Τα ειδοποιητήρια αποστέλλονται μέσω της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του in.gr πατώντας εδώ 

