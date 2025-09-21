Νετανιάχου για αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους από Βρετανία, Αυστραλία και Καναδά: «Προσφέρετε τεράστια ανταμοιβή στην τρομοκρατία»

H Βρετανία, η Αυστραλία και ο Καναδάς ανακοίνωσαν επίσημα την αναγνώριση του Παλαιστινιακού Κράτους, ενώ το ίδιο αναμένεται να κάνουν άλλα κράτη. Η υπογραφή της διακήρυξης θα γίνει Δευτέρα στη Νέα Υόρκη, μία μέρα πριν από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όπου πρόκειται να κυριαρχήσει ο πόλεμος στη Γάζα.

Με τον τρόπο αυτό, τα κράτη επιδιώκουν να ασκήσουν πίεση στο Ισραήλ για τερματισμό των πολεμικών επιχειρήσεων στη Λωρίδα της Γάζας.

Η Γαλλία σχεδιάζει επίσης να αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, καθώς αυξάνεται η διεθνής ανησυχία για τον συνεχιζόμενο πόλεμο και την κρίση πείνας στη Γάζα.

«Σήμερα για να αναζωπυρώσουμε την ελπίδα της ειρήνης και της λύσης δύο κρατών, δηλώνω ξεκάθαρα, ως Πρωθυπουργός αυτής της σπουδαίας χώρας ότι το Ηνωμένο Βασίλειο αναγνωρίζει επίσημα το Κράτος της Παλαιστίνης», τόνισε ο Κιρ Στάρμερ.

Είχε προηγηθεί λίγο νωρίτερα η επίσημη αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους από την Αυστραλία και τον Καναδά.

Με τον πόλεμο στη Γάζα, που μαίνεται για σχεδόν 2 χρόνια, να αποτελεί το υπ’ αριθμόν ένα ζήτημα στην προσεχή Γενική Συνέλευση του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών, και άλλες χώρες, μεταξύ των οποίων και η Γαλλία έχουν ανακοινώσει ότι θα προχωρήσουν σε επίσημη αναγνώριση.

Η απόφαση της βρετανικής κυβέρνησης έχει ιδιαίτερη συμβολική βαρύτητα: το Λονδίνο είναι από τους στενούς συμμάχους του Τελ Αβίβ και είχε καθοριστικό ρόλο στο να τεθούν οι βάσεις για τη δημιουργία του κράτους του Ισραήλ με τη Διακήρυξη Μπάλφουρ το 1917.

«Αναγνωρίσαμε το Κράτος του Ισραήλ πριν από περισσότερα από 75 χρόνια ως πατρίδα του εβραϊκού λαού. Σήμερα ενωνόμαστε με περισσότερες από 150 χώρες που αναγνωρίζουν επίσης παλαιστινιακό κράτος Μια δέσμευση προς τους Παλαιστινίους και τους Ισραηλινούς… Ότι μπορεί να υπάρξει ένα καλύτερο μέλλον», πρόσθεσε ο Βρετανός πρωθυπουργός.

Ποιες άλλες χώρες σχεδιάζουν την αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης

Εκτός από το Ηνωμένο Βασίλειο, αρκετές χώρες έχουν δηλώσει ότι θα αναγνωρίσουν – ή εξετάζουν το ενδεχόμενο να αναγνωρίσουν – το παλαιστινιακό κράτος. Ακολουθεί μια επισκόπηση των χωρών που περιλαμβάνονται στον κατάλογο αυτό.

Ο Πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν έγινε νωρίτερα φέτος ο πρώτος ηγέτης της G7 που δήλωσε ότι η χώρα του θα αναγνωρίσει επίσημα ένα παλαιστινιακό κράτος.

Ο Καναδάς ανακοίνωσε σήμερα την αναγνώρισή του, με τον πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνι να δηλώνει ότι «ο Καναδάς το κάνει αυτό στο πλαίσιο μιας συντονισμένης διεθνούς προσπάθειας για τη διατήρηση της δυνατότητας μιας λύσης δύο κρατών».

Η Αυστραλία αναγνώρισε επίσης σήμερα το παλαιστινιακό κράτος, με τον πρωθυπουργό Άντονι Αλμπανέζε να δηλώνει ότι έλαβε εκ νέου δεσμεύσεις από την Παλαιστινιακή Αρχή (PA) ότι θα συνεχίσει να αναγνωρίζει το δικαίωμα ύπαρξης του Ισραήλ.

Η Πορτογαλία ετοιμάζεται να αλλάξει πολιτική, ανακοινώνοντας το Σάββατο ότι θα αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος αυτό το Σαββατοκύριακο.

Η Νέα Ζηλανδία εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο αναγνώρισης, αλλά ο πρωθυπουργός Κρίστοφερ Λούξον δήλωσε ότι η απόφαση δεν θα ανακοινωθεί πριν από την επόμενη εβδομάδα.

Αντίθετοι Τραμπ και Νετανιάχου

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει δηλώσει ότι η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους ισοδυναμεί με «ανταμοιβή της τρομοκρατίας» ενώ την αντίθεσή του έχει επανειλημμένα εκφράσει ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Αλλά διέπραξε κανείς γενοκτονία στις 7 Οκτωβρίου; Τι πιστεύετε γι’ αυτό; Αυτή ήταν γενοκτονία στο υψηλότερο επίπεδο», είχε δηλώσει στο παρελθόν.

Με περισσότερους από 65 χιλιάδες Παλαιστινίους νεκρούς και μια άνευ προηγουμένου ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα, η κυβέρνηση Στάρμερ είναι υπό μεγάλη πίεση από τη βρετανική κοινή γνώμη που ζητεί τον τερματισμό του πολέμου. Αλλά και στη Γαλλία, με τις μεγαλύτερες εβραϊκές και μουσουλμανικές κοινότητες της Ευρώπης, το ζήτημα διχάζει.

Την ελπίδα του ότι οι αποφάσεις αναγνώρισης παλαιστινικαού κράτους θα επιταχύνουν την εφαρμογή της λύσης των δύο κρατών, εξέφρασε ο Τούρκος Πρόεδρος, Ερντογάν.

Το ιστορικό διάγγελμα του Κιρ Στάρμερ

Το Ηνωμένο Βασίλειο προχώρησε σήμερα στην επίσημη αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους, με μια δήλωση που ήδη χαρακτηρίζεται «ιστορική».

Η απόφαση αυτή δεν δημιουργεί κράτος από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά αλλάζει το πλαίσιο της διεθνούς συζήτησης. Η Βρετανία εντάσσεται πλέον στη μεγάλη πλειοψηφία άνω των εκατόν πενήντα χωρών που έχουν ήδη αναγνωρίσει την Παλαιστίνη, στέλνοντας σαφές μήνυμα ότι η λύση των δύο κρατών πρέπει να παραμείνει ζωντανή.

Ο Κιρ Στάρμερ θέλησε να ισορροπήσει ανάμεσα σε δύο πραγματικότητες: από τη μια, την καταδίκη της Χαμάς και την απαίτηση για άμεση απελευθέρωση των ομήρων· από την άλλη, την έντονη κριτική προς την ισραηλινή κυβέρνηση για τη συνεχιζόμενη ανθρωπιστική καταστροφή στη Γάζα.