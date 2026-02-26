Νίκος Ανδρουλάκης για υποκλοπές: Ήττα της ΝΔ η απόφαση της δικαιοσύνης – Προ ημερησίας και εξεταστική ζητεί το ΠΑΣΟΚ
Έκτακτη συνέντευξη Τύπου παραχώρησε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης μετά την απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών για το Predator
Έκτακτη συνέντευξη Τύπου παραχώρησε το μεσημέρι της Πέμπτης (26.02.2026) στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ ο Νίκος Ανδρουλάκης, στον απόηχο της απόφασης του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών για την υπόθεση των υποκλοπών με το λογισμικό Predator, προαναγγέλλοντας παράλληλα κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες με αίτημα την λογοδοσία όλων «όσο ψηλά και αν βρίσκονται».Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε τη σημερινή εξέλιξη «υπόθεση-σταθμό», κάνοντας λόγο για «νίκη και δικαίωση» του αγώνα που, όπως είπε, ξεκίνησε στις 26 Ιουλίου 2022, προσθέτοντας ότι «μαζί δικαιώνονται τα θύματα του παρακράτους». Σε υψηλούς τόνους, ο Νίκος Ανδρουλάκης απέδωσε την υπόθεση των υποκλοπών μέσω του Predator σε «σκοτεινές πρακτικές» και μίλησε για «τεράστια ήττα της Ν.Δ. και της κυβέρνησης», υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για «ήττα του παρακράτους» που «οργανώθηκε από το σύστημα του Μεγάρου Μαξίμου». Αναφερόμενος στον ίδιο και το ΠΑΣΟΚ, επεσήμανε πως «παρά τις άθλιες συκοφαντίες και τον οργανωμένο πόλεμο, σταθήκαμε όρθιοι και πετύχαμε μία ακόμη σημαντική νίκη σε αυτή την σκοτεινή υπόθεση».
