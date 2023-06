Nishi Season Opening – Taking care of your dreamy summer nights, starting this Friday!

Το σκηνικό έχει στηθεί, τα φώτα ανάβουν, ο χρόνος μετρά αντίστροφα για το απόλυτο summer escape… Στη δυτική ακτή της μεσσηνιακής πρωτεύουσα θα «ηχήσει» κι αυτό το καλοκαίρι… ο παλμός της διασκέδασης.

Με «trademark» τους εξωτικούς φοίνικες και το απόλυτο traditional japanese style, το Nishi σας περιμένει κι αυτό το καλοκαίρι για ατελείωτες βραδιές clubbing.

Το πιο «in» κλαμπ της πόλης, το Nishi, έτοιμο να δώσει και πάλι την δική του …χροιά στο ξεχωριστό nightlife της πόλης προσφέροντας απλόχερα μαγευτικές στιγμές διασκέδασης, γεμάτες γεύσεις και μυρωδιές δίπλα στη θάλασσα, κάνει πανηγυρικό season opening απόψε, Παρασκευή 2 Ιουνίου.

View this post on Instagram A post shared by Nishi ® (@nishi.kalamata)

Αυτό το καλοκαίρι αποδράστε στο πιο φαντασμαγορικό σκηνικό της πόλης.

Get ready for an unforgeable summer at our Nishi…

‘