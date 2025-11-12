Nόσος Αλτσχάιμερ: Πόσα βήματα την ημέρα κρατούν τον κίνδυνο της άνοιας μακριά

Οι επιστήμονες γνωρίζουν ήδη ότι η άσκηση μπορεί να προστατεύσει και την υγεία του εγκεφάλου. Τι γίνεται, όμως, όταν υπάρχουν ήδη απειλές για τη γνωστική ικανότητα; Σύμφωνα με νεότερη μελέτη, το περπάτημα μπορεί να έχει θετικές επιδράσεις, όσον αφορά στην καθυστέρηση της εξέλιξης της νόσου Αλτσχάιμερ. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Nature, 5.000 βήματα την ημέρα αρκούν.

Οι ερευνητές σημειώνουν τα ευρήματά τους ως σημαντικά, καθώς υποδηλώνουν ότι τα άτομα που παρουσιάζουν τα πρώτα σημάδια της νόσου Αλτσχάιμερ στον εγκέφαλό τους, μπορούν να επωφεληθούν από μέτρια σωματική άσκηση για να επιβραδύνουν την εξέλιξή της.

Ο Δρ Jasmeer Chhatwal, αναπληρωτής καθηγητής νευρολογίας στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ και συν-συγγραφέας της μελέτης, δήλωσε: «Οι παράγοντες του τρόπου ζωής φαίνεται να επηρεάζουν τα πρώτα στάδια της νόσου Αλτσχάιμερ, υποδηλώνοντας ότι οι αλλαγές στον τρόπο ζωής μπορεί να επιβραδύνουν την εμφάνιση των γνωστικών συμπτωμάτων, αν δράσουμε έγκαιρα».

