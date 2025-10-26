Πρεμιέρα με ήττα αλλά με πολλές υποσχέσεις από την Καλαμάτα 80 – Affidea | Έφθασε στο tie break με τον Μίλωνα (video)

Με πολλές υποσχέσεις ξεκίνησε τη σεζόν η Καλαμάτα 80 Affidea, κοντράροντας στα ίσια τον Μίλωνα στην πρεμιέρα της Volley League, οδηγώντας την αναμέτρηση στο tie break.

Με Μάρκου, Χόρβατ και Κομητούδη να ξεχωρίζουν η ομάδα των «λύκων» έδειξε πως φέτος θα βάλει δύσκολα στους αντιπάλους της χάνοντας στις λεπτομέρειες από τον νεανικό και φιλόδοξο Μίλωνα του Σάκη Ψάρρα, για τον οποίο ξεχώρισαν οι Χάκας και Schouten.

Η ροή του αγώνα είχε πολλές εναλλαγές στο σκορ και στα σετ, με τις δυο ομάδες να προσφέρουν εντυπωσιακό θέαμα στον κόσμο που βρέθηκε στο κλειστό της νέας Σμύρνης.

Ιδανικό το ξεκίνημα για την Καλαμάτα στο ματς, καθώς κέρδισε το πρώτο σετ 25-27, με τον Μίλωνα ωστόσο να συνέρχεται γρήγορα ανακτώντας το χαμένο έδαφος ισοφαρίζοντας με ευκολία (25-16) απέναντι στην όχι και τόσο καλή ομάδα των «λύκων». Μαραθώνιο το τρίτο σετ, με αρκετές ισοφαρίσεις που κατέληξε στα χέρια της Καλαμάτας χάρη στον άσο του Χόρβατ για το 28-30. Στο τέταρτο σετ μετά από το εξαιρετικό σερβίς του καναδού και τη δύσκολη άμυνα από την Καλαμάτα, ο Νανόπουλος τελείωσε την τελευταία κρίσιμη φάση ισοφαρίζοντας σε 2-2 τα σετ, στέλνοντας το ματς στο τάι μπρεικ.

Εκεί όπου κρίθηκαν όλα… Η διαφορά σε αυτό το σετ κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Ο Μίλωνας βρέθηκε σχετικά εύκολα μπροστά με 10-7, με την Καλαμάτα να απαντά με τον Μάρκου που, όπως και στο πρώτο σετ έτσι και σε αυτό, στα κρίσιμα σημεία με το σέρβις του ανέτρεπε τα σχέδια των αντίπαλων με την ομάδα του να ισοφαρίζει σε 12-12 και ξανά χάρη στον ίδιο (με επίθεση χωρίς μπλοκ απέναντί του) σε 13-13.

Στην κρίσιμη στιγμή, στον πόντο (14-13) με τον Χάκα έτοιμο για το σερβίς του Μίλωνα, ο Άκης Χατζηαντωνίου θέλοντας να σπάσει τον ρυθμό ζήτησε time out δίνοντας τελευταίες οδηγίες με τον Μάρκου στην επιστροφή να σημαδεύει στη μικρή διαγώνιο και να ισοφαρίζει παρατείνοντας την αγωνία. Το φιλέ στο σερβίς του Χόρβατ έδωσε τα μπάλα ξανά στα χέρια του Μίλωνα με τον Liberman να σημαδεύει το Ντάκουρη, και το «οργανωμένο» μπλοκ πάνω στον Κοβάσεβιτς να χαρίζει στους γηπεδούχους τον πολύτιμο πόντο για το 16-14. Ο Άκης Χατζηαντωνίου ζήτησε video check το οποίο ωστόσο δεν τον δικαίωσε κι έτσι το… ροζ φύλλο αγώνα έμεινε στην έδρα, με τον Μίλωνα να κάνει ποδαρικό με το δεξί.

Πολυτιμότερος παίκτης του αγώνα αναδείχθηκε ο Καναδός διαγώνιος του Μίλωνα, Casey Schouten.

Τα σετ: 25-27, 25-16, 28-30, 25-16, 16-14.

