Ο άγνωστος εφευρέτης των σημερινών drones -Ο πιλότος που άνοιξε τον δρόμο για τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη

Στις αρχές του 20ού αιώνα η αεροπορία βρισκόταν ακόμη στα πρώτα της βήματα. Τα αεροπλάνα ήταν ασταθή, δύσκολα στον χειρισμό και απαιτούσαν συνεχή προσοχή από τον πιλότο για να παραμείνουν στον αέρα. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον εμφανίστηκε ένας νεαρός εφευρέτης και πιλότος που θα άλλαζε ριζικά τον τρόπο με τον οποίο πετούν τα αεροσκάφη. Ο Lawrence Sperry, ένας από τους πιο τολμηρούς και ευρηματικούς αεροπόρους της εποχής, ανέπτυξε το πρώτο λειτουργικό σύστημα αυτόματου πιλότου, μια τεχνολογία που όχι μόνο έκανε τις πτήσεις ασφαλέστερες, αλλά άνοιξε τον δρόμο για την ιδέα των μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Η ιστορία του Sperry είναι στενά συνδεδεμένη με την οικογένειά του. Ήταν ο μικρότερος γιος του Elmer Ambrose Sperry, ενός πολυμήχανου εφευρέτη με εκατοντάδες πατέντες στο ενεργητικό του. Ο πατέρας του είχε αναπτύξει γυροσκοπικά συστήματα σταθεροποίησης για πλοία, συσκευές που χρησιμοποιούσαν έναν ταχύτατα περιστρεφόμενο τροχό για να διατηρούν την ισορροπία ενός σκάφους μέσα στα κύματα.

Μεγαλώνοντας σε ένα περιβάλλον συνεχούς πειραματισμού, ο Sperry ανέπτυξε από μικρός έντονο ενδιαφέρον για τις μηχανές. Σε ηλικία μόλις δέκα ετών άνοιξε ένα μικρό συνεργείο επισκευής ποδηλάτων, ενώ ως έφηβος κατασκεύασε στο υπόγειο του σπιτιού του ένα ανεμόπτερο, το οποίο αργότερα εξόπλισε με κινητήρα.

