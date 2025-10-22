Ο Αντώνης Σαμαράς για την απώλεια του Διονύση Σαββόπουλου: “Τολμηρός στη δημιουργία και εκφραστικά ασυμβίβαστος”

Την θλίψη του για την απώλεια του σπουδαίου καλλιτέχνη Διονύση Σαββόπουλου εκφράζει ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Σε δήλωσή του, αναφέρεται στο σημαντικό έργο και την παρακαταθήκη που αφήνει πίσω του ο καταξιωμένος Έλληνας δημιουργός.

” Ο Διονύσης Σαββόπουλος έφυγε, όμως μας άφησε το έργο του. Μια παρακαταθήκη ρυθμού, στίχου, μελωδίας, διαρκούς συνειδησιακής αναζήτησης.

Τολμηρός στη δημιουργία και εκφραστικά ασυμβίβαστος, αποτύπωσε για δεκαετίες τις αγωνίες και τα όνειρα ιδίως των νέων ανθρώπων.

Εκφράζω στους οικείους του τα συλλυπητήριά μου”.