Ο Έλον Μασκ λανσάρει προκάτ σπίτι που ολοκληρώνεται σε 24 ώρες -Με ηλιακή ενέργεια, κοστίζει 60.000 δολ.

Ο Έλον Μασκ λάνσαρε ένα προκατασκευασμένο σπίτι που συναρμολογείται σε 24 ώρες, συνδυάζει πρακτικότητα, ενεργειακή απόδοση και λειτουργικό σχεδιασμό.

Ο δισεκατομμυριούχος εξέπληξε για άλλη μια φορά τον κατασκευαστικό κλάδο με την παρουσίαση ενός τεχνολογικά προηγμένου προκατασκευασμένου σπιτιού που συναρμολογείται γρήγορα. Ονομάζεται Casita και το παράγει η startup Boxabl. Η μονάδα μπορεί να παραδοθεί σε ένα κοντέινερ δύο τόνων και να εγκατασταθεί πλήρως σε έως και 24 ώρες.

Η πρόταση της Boxabl βασίζεται στην έννοια της βιομηχανοποίησης των κατοικιών – ένα μοντέλο εμπνευσμένο από τη γραμμή παραγωγής στην αυτοκινητοβιομηχανία. Οι τοίχοι παράγουν ηλιακή ενέργεια, ο έλεγχος αυτοματοποιείται μέσω μιας εφαρμογής της Tesla και το σπίτι παραδίδεται έτοιμο προς χρήση, με ενσωματωμένη κουζίνα, μπάνιο και σύστημα κλιματισμού. Στόχος είναι να μπορεί οποιονδήποτε να κατασκευάσει ένα σύγχρονο και βιώσιμο σπίτι οπουδήποτε στον κόσμο.

