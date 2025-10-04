Ο εθελοντισμός ως εργαλείο ζωής | Ξεκινούν οι ακαδημίες για παιδιά από την Ο.Α.Κ. Μεσσηνίας (video)

Την κουλτούρα του εθελοντισμού επιχειρεί να καλλιεργήσει η Ομάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών Μεσσηνίας, υλοποιώντας μια πρωτοποριακή δράση για παιδιά και εφήβους, μοναδική για τα ελληνικά δεδομένα.

Στις νέες Ακαδημίες Νέων, τα παιδιά θα συμμετέχουν σε βιωματικές δραστηριότητες που συνδυάζουν μάθηση, αυτοπροστασία και προστασία του περιβάλλοντος, μαθαίνοντας παράλληλα για την αλληλεγγύη και τον εθελοντισμό.

Πρόκειται για μια καινοτόμο δράση που απευθύνεται σε παιδιά και εφήβους ηλικίας 7 έως 17 ετών και φιλοδοξεί να καλλιεργήσει το πνεύμα του εθελοντισμού, της αλληλεγγύης και της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος στα πλαίσια της Πολιτικής Προστασίας.

Οι Ακαδημίες θα ξεκινήσουν τις δραστηριότητές τους στις αρχές Οκτωβρίου και θα διαρκέσουν έως τον Ιούνιο. Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται κάθε Σάββατο, συνδυάζοντας θεωρία και πράξη μέσα από παιχνίδια, βιωματικές δράσεις και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στο κλιμάκιο της Ο.Α.Κ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ.

Στόχοι και δράσεις των Ακαδημιών

Οι νέοι που θα συμμετάσχουν θα έχουν την ευκαιρία να:

Γνωρίσουν τις αξίες του εθελοντισμού, της αλληλεγγύης και του σεβασμού στον συνάνθρωπο.

Εκπαιδευτούν σε τρόπους αυτοπροστασίας αλλά και προστασίας των συνανθρώπων τους σε περιπτώσεις φυσικών ή ανθρωπογενών καταστροφών.

Αναπτύξουν δράσεις προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, γνωρίζοντας την πρόληψη, την κομποστοποίηση, την ορθή διαχείριση απορριμμάτων και την ανακύκλωση.

Έρθουν σε επαφή με την Πυροσβεστική Παιδεία, γνωρίζοντας τον εξοπλισμό και τη χρήση των πυροσβεστικών εργαλείων και μέσων.

Οι Ακαδημίες της Ο.Α.Κ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ θα λειτουργούν κάθε Σάββατο 09:00-13:00 στο Κλιμάκιο της Εθελοντικής Ομάδας στην Νέα Είσοδο Καλαμάτας.

Μια πρωτοπορία για τα Ελληνικά δεδομένα

Η δημιουργία των Ακαδημιών της Ο.Α.Κ. Μεσσηνίας αποτελεί πρωτοβουλία που υλοποιείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα μέσω ετήσιου εκπαιδευτικού προγράμματος, δίνοντας στα παιδιά τη δυνατότητα να εκπαιδευτούν, να συνεργαστούν και να συμβάλλουν ενεργά στην προστασία του τόπου τους.

Η Ομάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών Μεσσηνίας καλεί τους νέους και τις οικογένειές τους να αγκαλιάσουν αυτή τη δράση που συνδυάζει γνώση, εμπειρία και κοινωνική προσφορά.

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές:

Ομάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών Μεσσηνίας