Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων: Σπάνια είδη της χώρας μας – Οι κίνδυνοι και οι απειλές που αντιμετωπίζουν

Η Ελλάδα, παρά τη μικρή της έκταση, φιλοξενεί μοναδικά είδη ζώων, που απειλούνται με εξαφάνιση.

Η κλιματική αλλαγή και διάφοροι άλλοι, κυρίως ανθρωπογενείς παράγοντες ευθύνονται για την μείωσή τους.

Η συνεργάτιδα συντονισμού προγράμματος εμβληματικών ειδών, WWF Ελλάς, Βασιλική Ορφανού και η πρόεδρος της ΑΝΙΜΑ, Μαρία Γανωτή με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων, 4 Οκτωβρίου, μιλούν για την άγρια ζωή της πατρίδας μας.

Βασιλική Ορφανού: «Μια καλή μέρα για να γνωρίσουμε κάποια από τα πιο εντυπωσιακά είδη ζώων της χώρας»

Κάποιος εύστοχα θα μπορούσε να σκεφτεί: «Χρειάζεται το 2025 να μιλάμε για Παγκόσμια Ημέρα Ζώων;». Και όμως, τώρα περισσότερο από ποτέ γινόμαστε καθημερινά μάρτυρες της υποβάθμισης της φύσης και της εξαφάνισης πολλών ειδών ζώων. Τώρα περισσότερο από ποτέ μαθαίνουμε τι είναι η άγρια ζωή και ποια η αξία της για τον πλανήτη και κατ’ επέκταση για τον άνθρωπο. Και η Παγκόσμια Ημέρα Ζώων μάς δίνει κάθε χρόνο αυτή ακριβώς την ευκαιρία.

διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του www.in.gr πατώντας εδώ