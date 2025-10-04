Τελευταία Νέα
97.3best
Σάββατο
4
Οκτώβριος
TOP
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων: Σπάνια είδη της χώρας μας – Οι κίνδυνοι και οι απειλές που αντιμετωπίζουν

Share

Η Ελλάδα, παρά τη μικρή της έκταση, φιλοξενεί μοναδικά είδη ζώων, που απειλούνται με εξαφάνιση.

Η κλιματική αλλαγή και διάφοροι άλλοι, κυρίως ανθρωπογενείς παράγοντες ευθύνονται για την μείωσή τους.

Η συνεργάτιδα συντονισμού προγράμματος εμβληματικών ειδών, WWF Ελλάς, Βασιλική Ορφανού και η πρόεδρος της ΑΝΙΜΑ, Μαρία Γανωτή με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων, 4 Οκτωβρίου, μιλούν για την άγρια ζωή της πατρίδας μας.

Κάποιος εύστοχα θα μπορούσε να σκεφτεί: «Χρειάζεται το 2025 να μιλάμε για Παγκόσμια Ημέρα Ζώων;». Και όμως, τώρα περισσότερο από ποτέ γινόμαστε καθημερινά μάρτυρες της υποβάθμισης της φύσης και της εξαφάνισης πολλών ειδών ζώων. Τώρα περισσότερο από ποτέ μαθαίνουμε τι είναι η άγρια ζωή και ποια η αξία της για τον πλανήτη και κατ’ επέκταση για τον άνθρωπο. Και η Παγκόσμια Ημέρα Ζώων μάς δίνει κάθε χρόνο αυτή ακριβώς την ευκαιρία.

διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του www.in.gr πατώντας εδώ

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ