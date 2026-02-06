Ο Φρανκς του Μεσσηνιακού κατέχει την κορυφαία επίδοση στα 400 μέτρα Κ23 κλειστού στίβου στην Ευρώπη

Πριν λίγες ημέρες, ο Γιώργος Φράνκς κατέρριψε σε διοργάνωση κλειστού στίβου που διεξήχθη στο Fayetteville των Ηνωμένων Πολιτειών, το Πανελλήνιο Ρεκόρ του Κώστα Κεντέρη στον δρόμο των 400 μέτρων με επίδοση 46’’.16. Το αθλητικό αυτό επίτευγμα αποτέλεσε παράλληλα και το 25ο Πανελλήνιο Ρεκόρ που πραγματοποιήθηκε από αθλητή ή αθλήτρια του Μεσσηνιακού.

Η επίδοση του Φράνκς θεωρείται ως εξαιρετικά σημαντική για ακόμα έναν σημαντικό λόγο, καθώς είναι η κορυφαία στην Ευρώπη για την κατηγορία Κ23. Επιπρόσθετα, και σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Στίβου World Athletics, ο Φράνκς κατέχει και την 8η καλύτερη επίδοση της Ευρώπης ανάμεσα στους αθλητές όλων των ηλικιακών (μεγαλύτερων) κατηγοριών. Αξιοσημείωτο είναι ότι η επίδοση αυτή επετεύχθη στον συγκεκριμένο αγώνα χωρίς να αντιμετωπίσει ο αθλητής του Μεσσηνιακού έντονο συναγωνισμό.

Επισημαίνεται ότι η ηλικιακή κατηγορία Κ23 για την αγωνιστική περίοδο 2026 περιλαμβάνει τους αθλητές/ τριες που γεννήθηκαν τα έτη 2004 – 2005 – 2006.

Θερμά συγχαρητήρια στον αθλητή με την ευχή να επιτύχει ανάλογες διακρίσεις στις επερχόμενες διοργανώσεις.

Το link της World Athletics με τις κορυφαίες επιδόσεις της χρονιάς είναι το ακόλουθο:

https://worldathletics.org/records/toplists/sprints/400-metres-short-track/all/men/senior/2026?regionType=area®ion=europe&timing=electronic&page=1&bestResultsOnly=true&maxResultsByCountry=all&eventId=10229554&ageCategory=senior