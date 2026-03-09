Σωτήρης Λυμπερόπουλος και Θωμάς Τρούπκος για την ιστορική άνοδο της Μαύρης Θύελλας, τον κόσμο της και όσα πρεσβεύει η ομάδα για τη νέα γενιά (video)

Χρειάστηκαν 25 χρόνια αναμονής… δυόμιση δεκαετίες προσπαθειών αλλά η ώρα της δικαίωσης ήρθε! Η φετινή χρονιά, πριν καν ηχήσει το τελευταίο σφύριγμα, θέλει τη Μαύρη Θύελλα πρωταθλήτρια Super League II και πλέον «κάτοικο» της κορυφαίας κατηγορίας του Ελληνικού ποδοσφαίρου. Μια επιτυχία που από τη μια αποτελεί μια πρώτης τάξεως ευκαιρία ώστε το μεσσηνιακό ποδόσφαιρο να προχωρήσει σε μια νέα εποχή, και από την άλλη ξυπνά μνήμες από το παρελθόν και θυμίζει τις βαθιές ρίζες ενός συλλόγου που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές… Μεγάλο κομμάτι της ποδοσφαιρικής ιστορίας της Μαύρης θύελλας είναι οι ποδοσφαιριστές της. Δυο εξ αυτών, οι Θωμάς Τρούπκος και Σωτήρης Λυμπερόπουλος μίλησαν στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του BEST για την ομάδα και τα όνειρα που γίνονται αληθινά.

Στο τηλεοπτικό πλατό, ο Σωτήρης Λυμπερόπουλος, ο οποίος έκανε το ντεμπούτο του με την Καλαμάτα στην Α΄ Εθνική στις 14 Ιανουαρίου 1996, εναντίον του Απόλλωνα Αθηνών στη Ριζούπολη. Καλεσμένος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του BEST, ο παλαίμαχος αθλητής της «μελανόλευκης» μίλησε για όλα όσα πρεσβεύει η ομάδα για την πόλη και τους ανθρώπους της, χαρακτηρίζοντας τις στιγμές πραγματικά ξεχωριστές «Είμαστε όλοι χαρούμενοι. Μετά από πάρα πολλά χρόνια, η ομάδα που έχει δώσει μεγάλες χαρές σε πάρα πολύ κόσμο, όχι μόνο στη Μεσσηνία και στην Πελοπόννησο, αλλά ακόμα και στην Αμερική…». Η ομάδα πολλές φορές είχε φτάσει στην πηγή αλλά δεν είχε γευθεί το νέκταρ της επιτυχίας, φέτος το μυστικό είναι πολυσύνθετο με τον ίδιο να αναφέρεται πρωτίστως στην επιμονή του προέδρου, Γιώργου Πρασσά «Συγχαρητήρια στην υπομονή που είχε ο κ. Πρασσάς γιατί κακά τα ψέματα υπήρχαν κάποια στραπάτσα και όλοι φοβόντουσαν μην τα παρατήσει», ενώ συνεχάρη επίσης το προπονητικό staff και τους ποδοσφαιριστές αλλά και τον κόσμο για την υπομονή ο οποίος όπως είπε, «έχει στηρίξει ακόμα και στα δύσκολα».

Ο ίδιος είχε την τύχη, όπως είπε να ζήσει μεγάλες στιγμές με την ομάδα λέγοντας πως σιγουριά πως «είναι λίγος αυτός ο κόσμος που έχετε δεί. Ο κόσμος της Μαύρης Θύελλας είναι πολύ περισσότερος… Έχει τη δύναμη, το έχει δείξει και στο παρελθόν η Καλαμάτα δεν στέκεται μόνο στην έδρα της. έχει κάνει μεγάλες εκδρομές. Έχει κι ένα ρεκόρ…»

Για τον ίδιο και κάθε άλλο παίκτη, όπως είπε με συγκίνηση, η δεν είναι απλά μια ομάδα, αλλά μια ιδέα, ένας σκοπός «όταν είχε ανέβει η Καλαμάτα εκείνα τα χρόνια, είχαμε έναν συμπαίκτη τότε τον Βασίλη τον Μαλαφέκα, η στιγμή που ανέβηκε… η συγκίνηση που έδειχνε στα μάτια του ήταν πραγματικά κάτι το ανεπανάληπτο. Ήταν τόσο δυνατό συναίσθημα».

Ο παλαίμαχος τερματοφύλακας, και νυν προπονητής ποδοσφαίρου τόνισε πως η Καλαμάτα κέρδισε φέτος την άνοδο με το σπαθί της «επειδή ακούγονται και γράφονται πάρα πολλά η Καλαμάτα απέδειξε. Είχε τον καλύτερο προπονητή με τις καλύτερες επιλογές» για να τονίσει πως το ποδόσφαιρο και η ίδια η ομάδα θα πρέπει να θωρακιστεί απέναντι σε «παρατράγουδα και φωνές…» που μοιάζουν να «θέλουν το κακό του αθλήματος»

Η κουβέντα, στράφηκε και στις ακαδημίες, τις οποίες χαρακτήρισε βασικό ζητούμενο ο κ. Λυμπερόπουλος για μια ομάδα και πόλη, και ευχήθηκε στα νέα παιδιά «να ζήσουν πολλά περισσότερα…» χαρακτηρίζοντας την συγκυρία ως μια καλή ευκαιρία καθώς « δεν έχει γίνει καμία δουλειά όπως πρέπει. Είναι ευκαιρία να πιστέψουμε ότι έχουμε καλούς ταλαντούχους ποδοσφαιριστές. Να οργανωθούμε για να μπορούν να κοιτάξουν την μαύρη θύελλα και σαν αγάπη, όπως εμείς και τα παιδιά να μην απομακρύνονται από το νομό».

Μείζονος σημασίας το γηπεδικό με τον κ. Λυμπερόπουλο να αναφέρεται στα όσα εξελίσσονται γύρω από το δημοτικό στάδιο τονίζοντας ωστόσο την αναγκαιότητα για νέες εγκαταστάσεις. «Η Καλαμάτα χρειάζεται ένα νέο γήπεδο».

Θωμάς Τρούπκος «Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη»

«Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη» με αυτή τη λαϊκή όπως τη χαρακτήρισε φράση ο Θωμάς Τρούπκος, σε τηλεφωνική του παρέμβαση μίλησε στο δελτίο ειδήσεων του BEST για την φετινή άνοδο Λετονίας πως «αδιαμφησβήτητα ήταν μια πάρα πολύ δυνατή στιγμή για την πόλη της Καλαμάτας, αλλά και εμάς τους παλιότερους που την έχουμε ζήσει. Το πω λαϊκά… ήταν δίκαιο και έγινε πράξη», για να τονίσει ότι η Μαύρη Θύελλα έδειξε και στα μεγάλα παιχνίδια. Στάθηκε στην προσπάθεια «που έχουν κάνει ποδοσφαιριστές, διοίκηση μετά από πάρα πολλά χρόνια που ταλαιπωρήθηκαν» στον πρόεδρο για το πείσμα του, πολλοί στη θέση του θα τα είχαν παρατήσει. Πετούσε λεφτά στον αέρα και όμως έμεινε στην ομάδα, βάλανε πλάνο, βάλανε τις βάσεις», είπε.