«Ο Καραγκιόζης και η ιστορία της Πούλιας» στο Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας (video)

Καλεσμένος στην εκπομπή «Τι λες τώρα» με την Αναστασία Μάντζαρη, ο καραγκιοζοπαίχτης Κωνσταντίνος Δημητρακόπουλος παρουσίασε τη νέα του παράσταση «Ο Καραγκιόζης και η Ιστορία της Πούλιας», που ανεβαίνει το Σαββατοκύριακο 7 και 8 Μαρτίου στο Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας. Πρόκειται για ένα έργο που ενώνει το θέατρο σκιών με το κλασικό παραμύθι της Πούλιας και του Αυγερινού, σε μια ιστορία γεμάτη μουσική, χιούμορ και συγκίνηση. Οι παραστάσεις θα δοθούν το Σάββατο στις 19:00 και την Κυριακή στις 11:30 π.μ. και 18:00 . Μια μοναδική εμπειρία για μικρούς και μεγάλους που δεν πρέπει να χάσετε.