Ο καρπός-ήρωας της καρδιάς: Ρυθμίζει χοληστερόλη και τριγλυκερίδια

Αναζητάτε έναν υγιεινό τρόπο για να κάνετε την καρδιά σας να χτυπά από ευγνωμοσύνη; Υπάρχει και δεν απαιτεί στερητικές δίαιτες ή κοπιώδη άσκηση αλλά ένα μικροσκοπικό καρπό. Μια πρόσφατη μελέτη του Πανεπιστημίου Penn State αποκαλύπτει μια απλή προσθήκη στη διατροφική συμπεριφορά μας που μπορεί να μειώσει τη χοληστερόλη και να τονώσει τη συνολική ποιότητα της διατροφής, δύο παράγοντες-κλειδιά για μια πιο υγιή καρδιά.

Ο ξηρός καρπός-ήρωας που προφυλάσσει τον σημαντικότερο μυ μας από καρδιαγγειακές νόσους, είναι τα καρύδια πεκάν, τα οποία δεν χαίρουν ισάξιας προσοχής με τα αμύγδαλα ή τα παραδοσιακά καρύδια. Με αφορμή αυτόν τον καρπό-ερωτηματικό για τις ιδιότητές του, μελέτη που χρηματοδοτήθηκε από το Αμερικανικό Συμβούλιο Πεκάν και δημοσιεύθηκε στο The American Journal of Clinical Nutrition, δίνει στο βουτυρένιο ξηρό σνακ την σημασία που του αναλογεί.