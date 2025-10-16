Ο Κώστας Τσιάρας διαψεύδει ότι υπέβαλλε την παραίτησή του – «Δεν λιγοψύχησα ποτέ στις μεγάλες μεταρρυθμίσεις»

Δημοσιεύματα που τον ήθελαν να έχει υποβάλει την παραίτησή του από τη θέση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, διέψευσε με μία ανάρτηση στο Facebook ο Κώστας Τσιάρας.

Μία μέρα αφού «τα άκουσε» από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, με τους οποίους συναντήθηκε στα γραφεία του κόμματος στην Πειραιώς, με αφορμή τις καθυστερήσεις στις πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ εξαιτίας του σκανδάλου με τις επιδοτήσεις, ο Κώστας Τσιάρας εμφανίστηκε να έχει υποβάλει την παραίτησή του στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ωστόσο, με μία ανάρτηση το μεσημέρι της Πέμπτης (16.10.2025) ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, έβαλε τέλος στα σενάρια για το μέλλον του στο υπουργείο. «Ουδέποτε υπέβαλα την παραίτησή μου», τόνισε ο Κώστας Τσιάρας, σημειώνοντας ότι «δεν λιγοψύχησα ποτέ στις μεγάλες μεταρρυθμίσεις».

«Η αξιοπιστία αυτών των σεναρίων που διακινούνται χαρακτηρίζουν αποκλειστικά τους εμπνευστές τους και όσους πρόθυμα τα υπηρετούν», ανέφερε επίσης ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης.

