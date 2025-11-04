Ο Λάκωνας Παν. Τόμπρας που συμμετείχε στην κατασκευή του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου – Τί είπε για την αρχιτεκτονική στην Ελλάδα (Video)

Ένα αρχιτεκτονικό και μηχανικό θαύμα το μουσείο του μέλλοντος στην Αίγυπτο όπως αναφέρεται από τα ΜΜΕ διεθνώς, και χαρακτηρίζεται ως το πιο υψηλής τεχνολογίας και όμορφο αξιοθέατο στη χώρα, έχει ελληνική υπογραφή καθώς στο σχεδιασμό του συμμετείχε ο Λάκωνας αρχιτέκτονας Παναγιώτης Τόμπρας. Ο καταξιωμένος Έλληνας αρχιτέκτονας ήταν δεύτερος στην ιεραρχία του construction και μαζί με αρκετούς ακόμη αρχιτέκτονες και επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων, συνέβαλε ώστε να πάρει σάρκα και οστά ένα εκπληκτικό τεχνολογικό επίτευγμα, για το οποίο μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του BEST κάνοντας λόγο για μια «πολύ μεγάλη εμπειρία… πολύ μεγάλο έργο Τιμή τεράστια για τους Αιγύπτιους και την Αίγυπτο και τιμή και δική μου να εργαστώ εκεί και ήταν και πάρα πολλοί Έλληνες».

Μιλώντας γι’ αυτό το project, παγκόσμιας αρχιτεκτονικής αναφοράς, εξήγησε πως «Η κατασκευή του GEM ξεπέρασε τα 15 χρόνια. Είναι το μεγαλύτερο μουσείο σε όλο τον κόσμο, με πάρα πολλές δύσκολές που είχανε κατά καιρούς», όπως είπε «Δεν είναι μόνο το design το εσωτερικό που είναι οι Peng Architects υπήρχαν πολλά θέματα και κατά την περίοδο της κατασκευής οπότε ουσιαστικά το Ιρλανδέζικο αρχιτεκτονικό γραφείο ετοιμάζει το γενικό design αλλά μετά είμαστε όλοι εμείς που είμαστε μέσα στην κατασκευή, να κάνουμε, να τροποποιήσουμε, να βοηθήσουμε την υλοποίηση ενός τέτοιου έργου, Οπότε αυτός ήταν ο ρόλος μου μαζί με μια ομάδα δυνατών project manager από όλο τον κόσμο που διαχειριστήκαμε αυτό το project».

Τo success story του αρχιτέκτονα από τη Σπάρτη που έφυγε με το brain drain το 2012, κι έβαλε την υπογραφή του σε σχεδιαστικά θαύματα σε Αυστραλία και αραβικές χώρες συνεχίζεται πλέον στην Ελλάδα, όπου έχει επιστρέφει τα τελευταία δυο χρόνια ως σταρ της αρχιτεκτονικής για να ασχοληθεί με μεγάλα projects. Στην γενέτειρα του τη Σπάρτη όπως είπε γίνονται ορισμένα σημαντικά έργα αυτή την περίοδο. «Ξεκινάμε με τα μουσεία. Είναι το Νιάρχος που αναλαμβάνει και την ανάπλαση του παλιού μουσείου κοντά στην κεντρική πλατεία, αλλά και τα νοσοκομεία». Κλείνοντας ο αρχιτέκτονας της της Top Mentor Consultants εξέφρασε την εκτίμηση πως η επόμενη δεκαετία για την χώρα είναι μια περίοδος ανάπτυξης «Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι η Ελλάδα διανύει την καλύτερη της περίοδο» είπε χαρακτηριστικά. «Είναι πολλά τα που είναι σε αρχικό στάδιο και νομίζω ότι η επόμενη 10ετία είναι για την Ελλάδα.»