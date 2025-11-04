Ο δήμος Σπάρτης ανακυκλώνει παλιά ρούχα και υποδημάτα στους μωβ κάδους

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στο πλαίσιο δράσεων για την προστασία του Περιβάλλοντος και την ενίσχυση της Ανακύκλωσης, ο Δήμος Σπάρτης έχει τοποθετήσει μέχρι σήμερα 35 κάδους συλλογής ρούχων και υποδημάτων σε κεντρικά σημεία της πόλης και πιλοτικά σε ορισμένες Κοινότητες.

Στους κάδους αυτούς μπορείτε να αποθέτετε καθαρά και σε καλή κατάσταση ρούχα, παπούτσια, τσάντες και λευκά είδη, τα οποία θα επαναχρησιμοποιηθούν ή θα ανακυκλωθούν. Με τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία ο Δήμος Σπάρτης επιτυγχάνει:

Σημαντική δημόσια ωφέλεια περιβαλλοντικού χαρακτήρα, αφού τα συλλεχθέντα είδη θα αποτρέπονται από το ρεύμα των αστικών αποβλήτων.

Άμεση οικονομική ωφέλεια από την εξοικονόμηση των αναλογούντων ποσών περιβαλλοντικής εισφοράς.

Έμμεσο κοινωνικό όφελος από την ενεργό ένταξη των πολιτών σε δράσεις και πολιτικές περιβαλλοντικού σεβασμού, κοινωνικής ευθύνης, αειφορίας και πράσινης οικονομίας.

Πώς να χρησιμοποιήσετε τους μωβ κάδους

Βήμα 1: Τοποθετήστε τα καθαρά σας ρούχα, παπούτσια ή άλλα υφασμάτινα προϊόντα σε μια καθαρή τσάντα.

Βήμα 2: Βεβαιωθείτε ότι η χειρολαβή είναι τραβηγμένη μέχρι κάτω και τοποθετήστε την τσάντα σας στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.

Βήμα 3 : Σπρώξτε το χερούλι προς τα επάνω και βεβαιωθείτε ότι η τσάντα βρίσκεται μέσα στον κάδο.

Όπως τονίζει ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, κ. Δημήτρης Γιαννόπουλος, «με τη συμμετοχή όλων μας, μειώνουμε τα απορρίμματα, προστατεύουμε το περιβάλλον και στηρίζουμε την κοινωνική αλληλεγγύη. Βρείτε τον κοντινότερο κάδο στη γειτονιά σας και συμβάλετε κι εσείς σε αυτή τη συλλογική προσπάθεια».