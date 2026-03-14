Ο ουρανός της Καλαμάτας φωτίστηκε για τη Μαύρη Θύελλα – Φαντασμαγορικό προεόρτιο στο λιμάνι της πόλης πριν την αυριανή μεγάλη φιέστα (pic’s & video)

Ο ουρανός της Καλαμάτας φωτίστηκε απόψε από το πάθος των φιλάθλων της «Μαύρης Θύελλας», οι οποίοι συγκεντρώθηκαν στο λιμάνι της πόλης για να γιορτάσουν με τον δικό τους ξεχωριστό τρόπο την ιστορική επιστροφή της ομάδας στη μεγάλη κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Οργανωμένοι φίλοι της ομάδας είχαν δώσει ραντεβού λίγο πριν από τις 9 το βράδυ στο λιμάνι, δημιουργώντας από νωρίς μια ατμόσφαιρα γιορτής.

Γεμάτοι ενθουσιασμό, με συνθήματα και κραδαίνοντας φωτοβολίδες, πολυάριθμοι φίλοι της «Μαύρης Θύελλας» τίμησαν τη φετινή μεγάλη επιτυχία της ανόδου με έναν συμβολικό και εντυπωσιακό τρόπο: βάζοντας… «φωτιά» στον νυχτερινό ουρανό της πόλης.

Από το περίφημο «Χιλιόμετρο» μέχρι τον προλιμένα, δεκάδες οργανωμένοι φίλοι της ομάδας παρατάχθηκαν και κατά μήκος του λιμανιού κι άναψαν τις φωτοβολίδες τη μία μετά την άλλη. Το θέαμα ήταν πραγματικά εντυπωσιακό, μετατρέποντας τη νύχτα σε ένα φαντασμαγορικό σκηνικό που τράβηξε τα βλέμματα όσων βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο σημείο.

Μικροί και μεγάλοι στάθηκαν για να απολαύσουν την εικόνα και έσπευσαν να την απαθανατίσουν, με τα φλας και τις κάμερες των κινητών τηλεφώνων να διαδέχονται το ένα το άλλο.

Πρόκειται για ένα ακόμη προεόρτιο event πριν από τη μεγάλη αυριανή φιέστα της ανόδου.

Ένα ακόμη γεγονός που αποδεικνύει την αγάπη και το πάθος των φιλάθλων για τη «Μαύρη Θύελλα» — μια σχέση βαθιά και διαχρονική, που κρατά χρόνια και γίνεται όλο και πιο δυνατή.

Η επάνοδος της ομάδας στη μεγάλη κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου έχει ιδιαίτερη σημασία για την πόλη και τους ανθρώπους της. Δεν είναι μόνο μια αθλητική επιτυχία· είναι ένα γεγονός που γεμίζει υπερηφάνεια τους φιλάθλους, ενώνει γενιές και επαναφέρει δυναμικά το όνομα της Καλαμάτας στον ποδοσφαιρικό χάρτη της χώρας.

Σ. Τριάντου