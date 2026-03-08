Μια πόλη, μια ομάδα, μια ιστορία! Η Καλαμάτα στους ρυθμούς της «Μαύρης Θύελλας» – Τρελοί πανηγυρισμοί, χιλιάδες κόσμου (video & pic’s)

Απόψε η πόλη δεν κοιμάται… αλλά κινείται στους ρυθμούς της «μελανόλευκης»… Η «Μαύρη Θύελλα» του Αλέκου Βοσνιάδη ύστερα από μια εξαιρετική χρονιά έφθασε σήμερα, δυο αγωνιστικές πριν πέσει η αυλαία των playoffs της Super League ΙΙ, να γιορτάζει την άνοδό της στα μεγάλα σαλόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Η ομάδα που τερμάτισε αήττητη… Η ομάδα που υπόταξε κάθε αντίπαλο… Η ομάδα που δεν λύγισε υπό την πίεση… Η ομάδα που δεν έπαψε να ονειρεύεται…. Η «Μαύρη Θύελλα» της Καλαμάτας έκανε τη φετινή χρονιά ένα σαρωτικό… πέρασμα από το πρωτάθλημα της Super League II, επιβάλλοντας στον Νότιο Ομιλο το δικό της ρυθμό… τους δικούς της κανόνες… κερδίζοντας με σπαθί της την πρωτιά και σήμερα γεύεται το νέκταρ της επιτυχίας!

«Στρατηγός» ο προπονητής των ανόδων, Αλέκος Βοσνιάδης και μια αρμάδα ποδοσφαιριστών που από την πρώτη μέρα έβαλαν το κεφάλι κάτω και δούλεψαν σκληρά. Έξω από τις γραμμές, ο πρόεδρος Γιώργος Πρασσάς και οι συνεργάτες του έπραξαν το δικό τους καθήκον. Όλοι μαζί ενωμένοι, δούλεψαν με υπομονή και με επιμονή. Δούλεψαν με στόχο και προσήλωση. Και σήμερα οι κόποι τους δικαιώθηκαν, καθώς η Μαύρη Θύελλα γυρίζει σελίδα και ξεκινά ένα νέα κεφάλαιο στην μεγάλη ποδοσφαιρική της ιστορία όντας πια κάτοικος Α΄ Εθνικής Κατηγορίας…

ΜΕΘΥΣΜΕΝΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ…

Η Καλαμάτα το βράδυ του Σαββάτου έμοιαζε με μεθυσμένη πολιτεία… χιλιάδες φιλάθλων κάθε ηλικίας από κάθε γωνιά του νομού ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα της «μελανόλευκης» για να γιορτάσουν όλοι μαζί την άνοδο…

Έπειτα από 26 χρόνια αναμονής η ώρα της ανόδου…έφθασε!

Η πιο γλυκιά στιγμή γιορτάστηκε με πάθος. Με καπνογόνα και βεγγαλικά να δίνουν χρώμα στη νύχτα και τα συνθήματα να ηχούν σε κάθε γωνιά της πόλης.

ΠΡΩΤΟΙ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣΜΟΙ ΣΤΑ ΔΙΟΔΙΑ ΤΩΝ ΑΡΦΑΡΩΝ

Το πάρτυ των πανηγυρισμών ξεκίνησε πριν καν η ομάδα φθάσει στην πόλη. Περίπου διακόσιοι οπαδοί της ομάδας είχαν στήσει «μπλόκο» στα διόδια των Αρφαρών. Εκεί τους επεφύλασσαν την πρώτη υποδοχή…

Το λεωφορείο έφθασε και οι παίκτες έγιναν «ένα» με τον κόσμο…

Ο εξτρέμ από τη Νέα Γουινέα που πέτυχε το γκολ ανόδου, Μέντες Μορέιρα έσυρε τον… χορό! Με πανό, συνθήματα, τις κάμερες και τα κινητά τηλέφωνα να καταγράφουν κάθε στιγμή, ομάδα και φίλαθλοι πανηγύρισαν την άνοδο.

Η ΘΕΡΜΗ ΥΠΟΔΟΧΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

Το πάρτυ όμως δεν τελείωσε εκεί… αφού περισσότεροι από 5 χιλιάδες, άνδρες, γυναίκες και παιδιά είχαν συγκεντρωθεί από νωρίς στην πλατεία 23ης Μαρτίου, όπου είχε δοθεί το ραντεβού για την πρώτη άτυπη φιέστα ανόδου.

Το λεωφορείο έφθασε λίγο μετά τις 10 το βράδυ και μετά από μια πρώτη γεύση στην πλατεία 23ης Μαρτίου, κατέληξε στην κεντρική πλατεία της πόλης όπου οι πανηγυρισμοί κορυφώθηκαν υπό το βλέμμα των αγαλμάτων των ηρώων του 1821… και μια λαοθάλασσα να απλώνεται από άκρη σε άκρη…

Η πόλη απόψε δεν κοιμάται, αλλά ονειρεύεται την επόμενη μέρα…

Τα καλύτερα έρχονται…

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη KALAMATA FC (@fckalamata_official)

Σίσσυ Τριάντου