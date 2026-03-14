Στιγμές χαράς και ενθουσιασμού στο προεόρτιο event της Καλαμάτας στην κεντρική πλατεία – LIVE στο BEST η αυριανή φιέστα (pic’s & video)

Τα προεόρτια για τη μεγάλη επάνοδο της Καλαμάτας στην Α΄ Εθνική κατηγορία ξεκίνησαν σήμερα με ένα ξεχωριστό event στο κέντρο της πόλης. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι πρωταγωνιστές της χρονιάς: οι παίκτες της Μαύρης Θύελλας. Υπέγραψαν μπάλες, κασκόλ, μπλούζες και διάφορα αναμνηστικά σε φιλάθλους κάθε ηλικίας, έβγαλαν αναμνηστικές φωτογραφίες και αντάλλαξαν ευχές για τη νέα σεζόν.

Χαμόγελα, ενθουσιασμός και μεγάλη αγάπη για την ομάδα γέμισαν την ατμόσφαιρα, καθώς η πόλη ετοιμάζεται να γιορτάσει την ιστορική επιστροφή της. Οι παίκτες και το προπονητικό τιμ υπό τον Αλέκο Βοσνιάδη, κάλεσαν το κοινό να συμμετάσχει στην αυριανή φιέστα, που θα γιορτάσει την ιστορική επιστροφή της ομάδας στην Α΄ Εθνική, ευχόμενοι για μια νέα σεζόν με περισσότερες συγκινήσεις και στιγμές περηφάνειας για την πόλη και τους φιλάθλους της. Η αυριανή ημέρα αναμένεται με μεγάλη ανυπομονησία, καθώς θα πραγματοποιηθεί η μεγάλη φιέστα και θα απονεμηθεί η κούπα που επισφραγίζει την φετινή επιτυχία της ομάδας

LIVE στο BEST η αυριανή φιέστα – Το πρόγραμμα

Η αυριανή γιορτή θα προβληθεί σε απευθείας τηλεοπτική μετάδοση από το BEST, το ACTION24 και το MEGANEWS δίνοντας έτσι τη δυνατότητα σε όσους δεν μπορούν να βρεθούν στο γήπεδο – αφού και τα μαγικά χαρτάκια έχουν κάνει φτερά… να παρακολουθήσουν όσα συμβαίνουν στο γήπεδο και στη συνέχεια στην πλατεία και στους δρόμους της πόλης.

Όσο για το πρόγραμμα, όπως έχει ανακοινωθεί, οι πόρτες του γηπέδου θα ανοίξουν στις 13:00 και για αυτό παρακαλείσθε για την έγκαιρη προσέλευση, με σκοπό την αποφυγή του συνωστισμού. Πριν τη σέντρα, στο ημίχρονο και αμέσως μετά το τέλος παιχνιδιού θα υπάρξουν εκπλήξεις!

Μετά τις 17:00 θα διεξαχθεί η απονομή των μεταλλίων και του τροπαίου, από τον πρόεδρο της Super League 2, Πέτρο Μαρτσούκο. Η ομάδα μας στη συνέχεια θα κάνει τον γύρο της πόλης με ανοιχτό πούλμαν, το οποίο θα ακολουθεί ο κόσμος. Το πάρτι όμως δεν σταματά εκεί! Από τις 20:00 και έπειτα θα συνεχιστεί στην πλατεία με συναυλία και ομιλίες των παρευρισκόμενων. Να είστε όλοι εκεί σας περιμένουμε! Όλοι μαζί να γιορτάσουμε την άνοδο της Μαύρης Θύελλας!