Πληθωρισμός: Υποχωρεί αλλά η ακρίβεια παραμένει

Η σημαντική υποχώρηση του πληθωρισμού τον Σεπτέμβριο στο 1,8% από 3,1% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Eurostat, είναι η πρώτη θετική είδηση από το μέτωπο της ακρίβειας εδώ και καιρό. Η χώρα βρέθηκε κάτω από τον μέσο όρο της ευρωζώνης (2,2%), κάτι που δεν συμβαίνει συχνά τα τελευταία χρόνια.

Η αποκλιμάκωση ήρθε κυρίως από την ενέργεια, όπου οι τιμές μειώθηκαν κατά 3,7%, και από τις υπηρεσίες, που αν και συνέχισαν να αυξάνονται ο ρυθμός ήταν χαμηλότερος σε σχέση με τον Αύγουστο. Θετικά και τα στοιχεία για τα τρόφιμα όπου η ακρίβεια παραμένει, αλλά τουλάχιστον τρέχει με μικρότερο ρυθμό.

Πίσω από τη θετική είδηση για τον περιορισμό του ρυθμού ανόδου των τιμών κρύβεται όμως ένα εξαιρετικά ανησυχητικό στοιχείο Τα νέα είναι πολύ καλά, αλλά δεν αρκούν για να μηδενιστεί το βάρος της ακρίβειας. Από το 2019 οι τιμές τροφίμων έχουν αυξηθεί σωρευτικά περίπου 33%. Αυτό σημαίνει ότι παρά τη μείωση του ρυθμού αύξησης, οι τιμές παραμένουν στα ύψη και τα νοικοκυριά δυσκολεύονται να αντιμετωπίσουν το κόστος.

Η κόπωση της ζήτησης

Πίσω από τη θετική είδηση για τον περιορισμό του ρυθμού ανόδου των τιμών κρύβεται όμως ένα εξαιρετικά ανησυχητικό στοιχείο. Παράγοντες της αγοράς αποδίδουν μέρος της αποκλιμάκωσης στην κόπωση που παρουσιάζει η ζήτηση. Ενώ σε ετήσια βάση οι λιανικές πωλήσεις τον Ιούλιο ήταν αυξημένες, τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν ότι σε μηνιαίο επίπεδο καταγράφηκε πτώση.

