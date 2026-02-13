Ο Σύλλογος Γονέων Αλληλεγγύη διοργανώνει αποκριάτικο πάρτι και κόβει πρωτοχρονιάτικη πίτα

Την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας του διοργανώνει ο Σύλλογος Γονέων και κηδεμόνων Φιλοξενούμενων παιδιών Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Καλαμάτας την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, στις 11π.μ. στο West Padel club Καλαμάτας.

Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει μουσική, χορό ,λαχειοφόρο αγορά με πλούσια δώρα ,αποκριάτικα παιχνίδια και δραστηριότητες για τα παιδιά, σε ένα χαρούμενο και γιορτινό κλίμα με στόχο τη διασκέδαση και την ενίσχυση της συλλογικότητας και της συνεργασίας μεταξύ γονέων και παιδαγωγών.

Η είσοδος θα είναι ελεύθερη.