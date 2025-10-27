Μεσσηνία: Το κρυφό δρομολόγιο των δραστών με το σκούτερ και η μαρτυρία σοκ που φέρνει νέα τροπή στη διπλή δολοφονία

Τρεις εβδομάδες μετά το διπλό φονικό έμπειροι αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας ξαναβρέθηκαν το πρωί του Σαββάτου στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, κάνοντας αυτοψία στον χώρο του εγκλήματος.

Mε τα νέα στοιχεία που έχουν στα χέρια τους ακολούθησαν ξανά την διαδρομή μέχρι τη ρεσεψιόν, μελέτησαν τη θέση από την οποία πυροβόλησε ο δράστης δύο φορές τον 68χρονο ιδιοκτήτη, αλλά και το σημείο από όπου εκτέλεσε με τρεις σφαίρες τον επιστάτη.

Την ώρα που οι αστυνομικοί παλεύουν να βρουν αν εμπλέκεται και τρίτο άτομο στη διπλή δολοφονία, το Live News αποκαλύπτει τη διαδρομή που ακολούθησαν με το σκούτερ τους οι δύο 22χρονοι αλλά και μια μαρτυρία σοκ που φέρνει νέα τροπή στην υπόθεση.

