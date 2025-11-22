Οδηγός «τσέπης» για προστασία του ελληνικού ελαιολάδου από επιμόλυνση με MOAH

Οι ορυκτοί υδρογονάνθρακες (MOH) απαντώνται ευρέως στο περιβάλλον λόγω πολλών χρήσεων (καύσιμα, λιπαντικά, υλικά συσκευασίας κ.ά.). Με απλές προληπτικές ενέργειες σε όλα τα στάδια της αλυσίδας, ο κίνδυνος επιμολύνσεων παραμένει χαμηλός και η ποιότητα του προϊόντος διασφαλίζεται.

Με επικείμενο Ευρωπαϊκό κανονισμό θεσπίζονται αυστηρά όρια, η υπέρβαση των οποίων θα κατατάσσει τα ελαιόλαδα που εκτρέπονται, ως μη βρώσιμα για κατανάλωση.

Πρακτικές οδηγίες για ελαιοπαραγωγούς:

Κατά την καλλιέργεια & τη συγκομιδή

– Περιορίστε τη χρήση ή την παρουσία μηχανών εσωτερικής καύσης κοντά σε ελαιώνες, αποθήκες καρπού και χώρους λαδιού. Όπου είναι εφικτό, προτιμήστε ηλεκτρικό εξοπλισμό.

– Χρησιμοποιείτε ποιοτικά συνθετικά ελαιοδίχτυα και πλαστικά τελάρα κατάλληλα για τρόφιμα. Αποφύγετε σάκους από φυτικές ίνες (π.χ. γιούτα) γιατί είναι εμποτισμένα με παραφινέλαιο.

– Διασφαλίστε καλό αερισμό σε κλειστούς χώρους ελαιοτριβείων και αποθηκών.

– Αποφύγετε την ταυτόχρονη χρήση μηχανών κλαδέματος με την ελαιοσυλλογή. Εξοπλισμός & λιπαντικά

– Αποφύγετε επαφή δέντρων/καρπών με μηχανήματα που χρησιμοποιούν κοινά λιπαντικά.

– Συνιστώνται λιπαντικά μόνο φυτικής προέλευσης ή λιπαντικά “Low in MOAH”

διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του www.elaiaskarpos.gr πατώντας εδώ