Ερχεται η μεγάλη απογραφή για επτά εκατ. ιδιοκτήτες ακινήτων – Ποια στοιχεία θα κληθούν να δηλώσουν

Στα τέλη Μαρτίου αναμένεται να ενεργοποιηθεί το Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, η ψηφιακή πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, στην οποία θα μεταφερθούν όλα τα στοιχεία των ακινήτων που σήμερα είναι διάσπαρτα σε Εφορία, Κτηματολόγιο, ΔΕΔΔΗΕ, αποτελώντας ένα ενιαίο αρχείο.

Με την ενεργοποίησή του, ανοίγει ο δρόμος για την πλήρη απογραφή της ακίνητης περιουσίας, αφού επτά εκατομμύρια ιδιοκτήτες θα κληθούν να ελέγξουν και να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία των ακινήτων τους, δηλώνοντας για πρώτη φορά με σαφήνεια τη χρήση κάθε ιδιοκτησίας, από κύριες και εξοχικές κατοικίες μέχρι μισθωμένα, κενά, δωρεάν παραχωρούμενα ή επαγγελματικά ακίνητα.

Όπως ανέφερε ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής, μιλώντας στο 43ο πανελλήνιο συνέδριο της ΠΟΜΙΔΑ “επίκειται η έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας μητρώου ιδιοκτησίας και διαχείρισης ακινήτων. Εξηγώντας τη διαδικασία,ο διοικητής της ΑΑΔΕ ανέφερε ότι “Για να εφαρμοστεί μια σωστή πολιτική, χρειάζεται να συσχετίσουμε τα στοιχεία κάθε ιδιοκτησίας στο Κτηματολόγιο με το περιουσιολόγιο της ΑΑΔΕ και με τη χρήση του (κενό, ιδιοκατοίκηση, μίσθωση κλπ.)”, προσθέτοντας ότι “στα οφέλη του μητρώου περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η προσυμπλήρωση των δηλώσεων Ε1 και Ε2, το κλείσιμο “παραθύρων” που υπάρχουν σήμερα σε σχέση με την καταβολή επιδομάτων, η σωστή εφαρμογή της στεγαστικής πολιτικής, η δικαιοσύνη στην καταβολή αγροτικών επιδοτήσεων”. “Στόχος, είπε, είναι να διορθωθούν λάθη του παρελθόντος και να τακτοποιηθούν εκκρεμότητες. Είμαστε ανοιχτοί στην εφαρμογή ενός πλαισίου κινήτρων και κυρώσεων”. Στο Μητρώο θα υπάρχουν όλες οι πληροφορίες για κάθε ακίνητο: είδος (κατοικία, οικόπεδο, αγροτεμάχιο, επαγγελματικό ακίνητο κλπ), επιφάνεια, θέση, όροφος, ηλεκτροδοτούμενο, ημιτελές, εάν είναι κενό, μισθωμένο ή δωρεάν παραχωρημένο, ο Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ), ο Κωδικός Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ).

