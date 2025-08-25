Τελευταία Νέα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι 10 πιο φιλόξενες χώρες στην Ευρώπη για να γίνεις επιχειρηματίας

Κάποιοι Αμερικανοί ονειρεύονται να αφήσουν τα εξαντλητικά ωράρια στην χώρα τους και να ξεκινήσουν μια startup στο εξωτερικό. Η Ευρώπη μπορεί να είναι η καλύτερη επιλογή, αλλά ποια χώρα θα ήταν καταλληλότερη;

Μια νέα κατάταξη αποκαλύπτει τους κορυφαίους για φέτος προορισμούς για απόδημους αμερικανούς επιχειρηματίες.

Η ανάλυση, που συντάχθηκε από τον διεθνή ασφαλιστικό πάροχο William Russell, βαθμολόγησε 10 ευρωπαϊκές χώρες σε έξι εξίσου σταθμισμένες μετρήσεις: πυκνότητα νεοσύστατων επιχειρήσεων, ποσοστά επιβίωσης ενός έτους, επενδύσεις επιχειρηματικών κεφαλαίων, υποδομές συνεργασίας, συμμετοχή στο εργατικό δυναμικό και αριθμό δισεκατομμυριούχων ιδρυτών.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του in.gr πατώντας εδώ 

