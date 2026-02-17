Οι 5 κατηγορίες επαγγελμάτων που μπορεί να σωθούν από την επέλαση της ΑΙ

Το 99% των θέσεων εργασίας μπορεί να εξαφανιστεί από την ΑΙ σύμφωνα με ειδικό επιστήμονα που έχει εμβαθύνει στο θέμα.

Δυσοίωνο είναι το μέλλον για σχεδόν όλα τα επαγγέλματα από την επέλαση της τεχνητής νοημοσύνης, σύμφωνα με τον ειδικό στην Επιστήμη Πληροφορικής, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο του Λουίσβιλ και συγγραφέα, Ρόμαν Γιαμπόλσκι. Ο Λετονός επιστήμονας -γνωστός για τη μελέτη του σχετικά με την ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης και τον κυβερνοχώρο- εκτιμά ότι οι περισσότερες θέσεις εργασίας είναι πιθανό να εξαφανιστούν μέσα στα επόμενα χρόνια.

Επαγγέλματα που απαιτούν γνώση της ανθρώπινης εμπειρίας, όπως σύμβουλοι ψυχικής υγείας, είναι μια από τις κατηγορίες επαγγελμάτων που μπορούν να επιβιώσουν.

Μιλώντας στην εκπομπή Diary of a CEO, ο Γιαμπόλσκι προέβλεψε ότι η πλειονότητα των επαγγελμάτων θα αυτοματοποιηθεί και τόνισε ότι «δεν υπάρχει plan B». Αναφερόμενος ειδικά στους επαγγελματίες οδηγούς, ο ειδικός εξήγησε ότι τη στιγμή που ήδη κυκλοφορούν οχήματα αυτόνομης οδήγησης, οι εργαζόμενοι στο χώρο δεν θα έχουν δυνατότητα απορρόφησης. Δεν είναι τυχαίο ότι ο επιστήμονας επισημαίνει πως τα επίπεδα ανεργίας που θα καταγραφούν «δεν θα τα έχουμε ξαναδεί». Όπως είπε, «δεν υπάρχει εργασία που να μην μπορεί να αυτοματοποιηθεί» και τόνισε ότι «αυτό δεν έχει ξανασυμβεί. Όλες οι εφευρέσεις που είχαμε προηγουμένως ήταν ένα είδος εργαλείου για να κάνουμε κάτι».

