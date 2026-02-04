Τελευταία Νέα
Οι αστρονόμοι προετοιμάζονται για μία από τις μεγαλύτερες συγκρούσεις αυτού του είδους στην ανθρώπινη ιστορία

Φοβόμασταν σύγκρουση με τη Γη, όμως τελικά ο αστεροειδής 2024 YR4 έχει πιθανότητες να χτυπήσει έναν πολύ καλό μας γείτονα.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο αστεροειδής 2024 YR4 γίνεται θέμα στον επιστημονικό τύπο. Στα τέλη του 2024, το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για προσκρούσεις αστεροειδών ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System) στη Χιλή τον είχε εντοπίσει -εξ ου και η ονομασία του- και τότε χαρακτηρίστηκε ως δυνητικά επικίνδυνος, με τις πιθανότητες πρόσκρουσης στη Γη να φτάνουν σχεδόν το 3%.

Στις 20 Φεβρουαρίου 2025, όμως, η NASA ανακοίνωσε ότι ο αστεροειδής είχε σχεδόν μηδενικές πιθανότητες να χτυπήσει τη Γη.

Όμως τώρα ο 2024 YR4 επανέρχεται, ως πιθανή απειλή για τη Σελήνη. Συγκεκριμένα, οι ειδικοί εκτιμούν πως υπάρχει πιθανότητα 4,3% ο αστεροειδής να χτυπήσει τον δορυφόρο μας στις 22 Δεκεμβρίου 2032.

Διαβάστε περισσότερα στο δημοσίευμα του www.iefimerida.gr πατώντας ΕΔΩ

