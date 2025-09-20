ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σχόλιο των εκλεγμένων με την ΑΣΕ στο ΣΕΠΕ Μεσσηνίας για τη νέα εγκύκλιο για τα ολοήμερα

Και να πώς καλύπτονται τα κενά..!

Με νέα Εγκύκλιο στις 18/9/2025, το ΥΠΑΙΘΑ καλεί Διευθυντές/ντριες και Προϊσταμένες/ους να ζητήσουν ξανά αιτήσεις από τους γονείς /κηδεμόνες και να προτεραιοποιήσουν τη συγκρότηση τμημάτων με βάση στοιχεία που θα «δικαιολογούν» τη φοίτησή μαθητών στα ολοήμερα τμήματα.

Αν δηλαδή είναι εργαζόμενοι οι δυο γονείς, αν οι οικογένειες είναι μονογονεϊκές, αν είναι άνεργοι, αν ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες!

Εκεί στο Υπουργείο πάνε καθόλου καλά;

Αντί να καλύψουν τις τεράστιες ελλείψεις και τα τεράστια κενά στα σχολεία ,επιδιώκουν να κόψουν εκπαιδευτικούς από παντού !

Θεωρούν το ολοήμερο κόστος και βάρος, όπως και τα ίδια τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών μας!

Ακυρώνουν στην ουσία το δικαίωμα των μαθητών να φοιτούν , ανεξαρτήτως κριτηρίων, στα ολοήμερα τμήματα – δικαίωμα κατοχυρωμένο σε Προεδρικό Διάταγμα – , έτσι ώστε να στηρίζονται και να μελετούν τα μαθήματά τους, να συνεχίζουν το σχολικό πρόγραμμα.

Αδιαφορούν, επίσης , για ακόμη μια φορά, για τις ίδιες τις οικογένειες και τον προγραμματισμό που έχουν κάνει που θα αναγκαστούν να ψάχνουν πού θα αφήσουν τα παιδιά τους καθημερινά μετά τις 13.15!!

Απαιτούμε από το ΥΠΑΙΘΑ να πάρει πίσω την απαράδεκτη εγκύκλιο.

Κανένας μαθητής/τρια να μην αποκλειστεί από τα ολοήμερα τμήματα!

Να γίνουν εδώ και τώρα όλες οι προσλήψεις της β΄ φάσης για τα κενά σε γενικό- ειδικό εκπαιδευτικό και λοιπό προσωπικό και να καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες όλων των μαθητών και των σχολικών μονάδων.

Καλούμε τη ΔΟΕ να πάρει θέση για την απαράδεκτη εγκύκλιο του Υπουργείου .

*Οι μαθητές μας και οι γονείς τους δεν είναι αριθμοί.*

Συμμετέχουμε ΟΛΟΙ την 1η Οκτώβρη στην Πανεργατική Απεργία!

Οι εκλεγμένοι στο Δ.Σ. ΣΕΠΕ Μεσσηνιας με την Αγωνιστική Συσπείρωση Εκπαιδευτικών

Γιάννης Κωτσάκης

Βάσω Φαρμάκη