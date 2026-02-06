Τελευταία Νέα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι Έλληνες είναι απαισιόδοξοι για το μέλλον και έχουν λόγο για αυτό

Σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο και γεμάτο προκλήσεις παγκόσμιο περιβάλλον οι πολίτες επιθυμούν να δοθεί προτεραιότητα στην αντιμετώπιση του πληθωρισμού, της αύξησης των τιμών και του κόστους διαβίωσης. Με τους μισθούς και τις συντάξεις να τελειώνουν νωρίς, την ακρίβεια να σαρώνει και τις αντοχές των νοικοκυριών εξαντλούνται οι Έλληνες δείχνουν απαισιόδοξοι για το μέλλον και αυτό δεν κρύβεται…

Ο μισθός τελειώνει νωρίς, οι ανάγκες όμως δεν περιμένουν…

Οι υψηλές τιμές συνεχίζουν να επηρεάζουν το βιοτικό επίπεδο των πολιτών. Σε εθνικό επίπεδο, ο πληθωρισμός, η αύξηση των τιμών και το κόστος διαβίωσης (41%) είναι και πάλι στις κορυφαίες προτεραιότητες που οι Ευρωπαίοι επιθυμούν να αντιμετωπίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Στο τελευταίο ευρωβαρόμετρο οι Έλληνες εμφανίζονται πιο ανήσυχοι από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο σε μια σειρά κρίσιμων ζητημάτων, όπως το κόστος διαβίωσης ενώ περισσότεροι από τους μισούς εμφανίζονται απαισιόδοξοι για το μέλλον.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του in.gr πατώντας εδώ 

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
