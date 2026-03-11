Δώρο Πάσχα 2026: Πότε θα καταβληθεί – Πώς υπολογίζεται

Πλησιάζει η περίοδος του Πάσχα και χιλιάδες εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα αναζητούν πληροφορίες για το Δώρο Πάσχα 2026, τόσο για την ημερομηνία καταβολής όσο και για το ποσό που δικαιούνται. Η πληρωμή του αποτελεί υποχρέωση των εργοδοτών και αφορά όλους τους μισθωτούς που εργάζονται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας.

Πότε πληρώνεται το Δώρο Πάσχα 2026

Έως και την Μεγάλη Τετάρτη 8 Απριλίου 2026 πρέπει να καταβληθεί το δώρο Πάσχα 2026 στους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα για το τρέχον έτος.

Δώρο Πάσχα δικαιούνται από τους εργοδότες τους όλοι οι μισθωτοί που αμείβονται με μισθό ή ημερομίσθιο και εργάζονται είτε με πλήρη, είτε με μερική απασχόληση και έχουν σύμβαση εργασίας είτε ορισμένου, είτε αορίστου χρόνου.

