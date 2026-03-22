Πότε θα καταβληθεί το δώρο Πάσχα – Πώς υπολογίζεται

Έως και την Μεγάλη Τετάρτη 8 Απριλίου 2026 πρέπει να καταβληθεί το δώρο Πάσχα στους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα για το τρέχον έτος.

Δώρο Πάσχα δικαιούνται από τους εργοδότες τους όλοι οι μισθωτοί που αμείβονται με μισθό ή ημερομίσθιο και εργάζονται είτε με πλήρη, είτε με μερική απασχόληση και έχουν σύμβαση εργασίας είτε ορισμένου, είτε αορίστου χρόνου.

Το ύψος του δώρου Πάσχα είναι ίσο με μισό μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και με 15 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο, αλλά σε κάθε περίπτωση, σημασία έχει η διάρκεια της εργασιακής σχέσης, έτσι ώστε να υπολογιστεί το τελικό ποσό.

Μόνο σε χρήμα το δώρο Πάσχα

Οι εργοδότες είναι υποχρεωμένοι να καταβάλλουν τις αποδοχές αποκλειστικά σε τραπεζικούς λογαριασμούς πληρωμών των δικαιούχων μισθωτών, αναφέροντας για κάθε καταβολή την αιτιολογία και το χρονικό διάστημα που αφορά.

Η καταβολή, δε, γίνεται με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής ή παρόχων υπηρεσιών πληρωμών.

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