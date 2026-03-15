Δώρο Πάσχα 2026: Πότε θα γίνει η πληρωμή – Πώς να το υπολογίσετε

Λιγότερο από μήνας μένει ώστε οι δικαιούχοι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα, να λάβουν το Δώρο Πάσχα για το 2026.

Η καταβολή του Δώρου Πάσχα είναι υποχρεωτική από τον νόμο και δεν επιτρέπεται καμία συμφωνία μεταξύ εργοδότη και εργαζομένων για τη μη καταβολή του. Οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα έχουν περιθώριο να καταβάλλουν το δώρο μέχρι και τη Μεγάλη Τετάρτη (8.4.2026).

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, δώρο δικαιούνται όλοι οι μισθωτοί στον ιδιωτικό τομέα, ανεξαρτήτως του τύπου σύμβασης (αορίστου ή ορισμένου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης).

Πως υπολογίζεται το Δώρο Πάσχα

Για τον υπολογισμό του ποσού του δώρου Πάσχα λαμβάνεται υπόψη ο τρόπος αμοιβής των μισθωτών, δηλαδή αν αμείβονται με ημερομίσθιο ή με μισθό. Η χρονική περίοδος που υπολογίζεται το δώρο αρχίζει από την 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου κάθε έτους. Συνεπώς, αν η σχέση εργασίας διήρκεσε ολόκληρο το χρονικό διάστημα ο εργαζόμενος δικαιούται να λάβει μισό μηνιαίο μισθό αν αμείβεται με μισθό και 15 ημερομίσθια αν αμείβεται με ημερομίσθιο.

