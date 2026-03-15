Τελευταία Νέα
97.3best
Κυριακή
15
Μάρτιος
TOP
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δώρο Πάσχα 2026: Πότε θα γίνει η πληρωμή – Πώς να το υπολογίσετε

Share

Λιγότερο από μήνας μένει ώστε οι δικαιούχοι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα, να λάβουν το Δώρο Πάσχα για το 2026.

Η καταβολή του Δώρου Πάσχα είναι υποχρεωτική από τον νόμο και δεν επιτρέπεται καμία συμφωνία μεταξύ εργοδότη και εργαζομένων για τη μη καταβολή του. Οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα έχουν περιθώριο να καταβάλλουν το δώρο μέχρι και τη Μεγάλη Τετάρτη (8.4.2026).

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, δώρο δικαιούνται όλοι οι μισθωτοί στον ιδιωτικό τομέα, ανεξαρτήτως του τύπου σύμβασης (αορίστου ή ορισμένου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης).

Πως υπολογίζεται το Δώρο Πάσχα

Για τον υπολογισμό του ποσού του δώρου Πάσχα λαμβάνεται υπόψη ο τρόπος αμοιβής των μισθωτών, δηλαδή αν αμείβονται με ημερομίσθιο ή με μισθόΗ χρονική περίοδος που υπολογίζεται το δώρο αρχίζει από την 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου κάθε έτους. Συνεπώς, αν η σχέση εργασίας διήρκεσε ολόκληρο το χρονικό διάστημα ο εργαζόμενος δικαιούται να λάβει μισό μηνιαίο μισθό αν αμείβεται με μισθό και 15 ημερομίσθια αν αμείβεται με ημερομίσθιο.

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
Η ενημέρωση με επίκεντρο εσένα... Ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο

Επικοινωνία: [email protected] , +30 27210 63264

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΙΔΙΟΚΤΗΣΤΗΣ: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: Best-tv.gr
ΕΔΡΑ: Καλαμάτα, Ηρώων Πολυτεχνείου 0, 24134
ΑΦΜ: 801227730
ΔΟΥ: Καλαμάτα
ΤΗΛ – EMAIL: 2721063264 / [email protected]
ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ: Μπελογιάννης Χρήστος, Μπελογιάννης Γιώργος
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Μπελογιάννης Χρήστος
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Θέμης Κανελλόπουλος
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ DOMAIN: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
Copyright © 2020 BEST MEDIA | Designed & Powered By nxcode