Οι millennials «κλειδωμένοι» εκτός πρώτης κατοικίας – «Απλά δεν είναι εφικτό»

Η γενιά των millennials φαίνεται να αδυνατεί, σε μεγάλο βαθμό, να αποκτήσει τη δική της κατοικία, με το πρόβλημα να είναι σύνθετο και δισεπίλυτο.

Εντούτοις, τα επίσημα στοιχεία έρχονται συχνά σε σύγκρουση σχετικά με την αύξηση των ηλικιών που καταφέρνουν να αγοράσουν το πρώτο σπίτι τους.

Αύξηση στην ηλικία των αγοραστών πρώτης κατοικίας;

Ο Κάρσον ΜακΝτόναλντ πίστευε ότι μέχρι τώρα θα ήταν ιδιοκτήτης σπιτιού. Ο 35χρονος μηχανικός και η σύζυγός του, διαιτολόγος, μόλις άρχισαν να αναζητούν το πρώτο τους σπίτι και είναι διατεθειμένοι να ψάξουν ακόμα και σε πιο απομακρυσμένες περιοχές για να μείνουν εντός του προϋπολογισμού των 700.000 δολαρίων.

