Οι νικητές και οι… ηττημένοι των εκλογών και τα νέα δεδομένα για τις αυτοδιοικητικές (video)

Νέα δεδομένα φαίνεται πως έρχονται στην Αυτοδιοίκηση στην Πελοπόννησο και τη Μεσσηνία και στους δύο βαθμούς, τη στιγμή που στο επίκεντρο βρίσκονται οι εξελίξεις στο φόντο των εθνικών εκλογών, το αποτέλεσμα των οποίων εξέπληξε τους πάντες και ακύρωσε ακόμη και τους δημοσκόπους.

Στα ποσοστά των κομμάτων και την πορεία που διέγραψαν οι υποψήφιοι βουλευτές αναφέρθηκε ο Διευθυντής της τηλεόρασης BEST Νίκος Μπελογιάννης, σχολιάζοντας τις τρέχουσες εξελίξεις. Αυτό που προκαλεί αίσθηση ειδικά στη Μεσσηνία, είναι το γεγονός πως η ΝΔ έχει διατηρήσει τις δυνάμεις της, τη στιγμή που ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε 10 μονάδες και το ΠΑΣΟΚ από 6,85% πήγε στο 11% σχεδόν. «Αυτή η εξέλιξη έχει ονοματεπώνυμο. Αυτό του Γιάννη Πάζιου, του Γιάννη Νικολακόπουλου και του Γιώργου Κατσούλη», σχολίασε ο διευθυντής του BEST, εκτιμώντας πως δεν αποκλείεται στις επόμενες εκλογές το ΠΑΣΟΚ να περάσει τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο Νίκος Μπελογιάννης στάθηκε στην κατανομή των εδρών η οποία θα αλλάξει στη συνέχεια, από το αποτέλεσμα της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης. Εκτός από τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά ο οποίος είναι πια και ο αρχαιότερος βουλευτής, αυτή τη στιγμή στη ΝΔ αναλογεί μια ακόμη έδρα η οποία θα αφορά στον Γιάννη Λαμπρόπουλο ή τον Μίλτο Χρυσομάλλη που είναι πολύ κοντά σε ψήφους. «Ο κ. Λαμπρόπουλος είναι ο μεγάλος χαμένος καθώς έχει πέσει πολύ. Ο κ. Χρυσομάλλης έχει κρατήσει τις δυνάμεις του και τις έχει αυξήσει λίγο, ενώ μεγάλος κερδισμένος είναι ο κ. Μαντάς που έχει αυξήσει πολύ τις ψήφους του, σχεδόν στο 50%. Έκπληξη ήταν και η Μαριλένα Γυφτέα που είναι ένα νέο πρόσωπο και αν πάρει και τις πέντε έδρες η ΝΔ θα είναι βουλευτής», ανέφερε ο διευθυντής του BEST τονίζοντας πως με την ενισχυμένη αναλογική η ΝΔ θα έχει 4 έδρες στις επόμενες εκλογές, εκτός και να περάσει το 50% που θα πάρει όλες τις έδρες. Στον ΣΥΡΙΖΑ προηγείται με μεγάλη διαφορά ο πρώην υπουργός Αλέξης Χαρίτσης, οι ψήφοι του οποίου μειώθηκαν λόγω της μείωσης του ποσοστού του κόμματος, όμως παραμένει με διαφορά πρώτος. Έκπληξη προκάλεσε η δεύτερη θέση του Μανώλη Μάκαρη και η πολύ καλή παρουσία της Μαρίας Βεργινάδη. «Ο Πέτρος Κωνσταντινέας έμεινε τέταρτος και προκάλεσε αίσθηση στην Καλαμάτα που είπε την αλήθεια για την ήττα του κόμματος», ανέφερε ο Νίκος Μπελογιάννης που δε θα μπορούσε παρά να αναφερθεί και στην έκπληξη στο ΠΑΣΟΚ, την οποία προκάλεσε η πρωτιά του Παναγιώτη Αδαμόπουλου, που προφανώς στηρίχθηκε από τον κομματικό μηχανισμό και η δεύτερη θέση του Μενέλαου Γερονικολού που ήταν το φαβορί. Δυναμική ήταν η παρουσία επίσης της Αριστέας Καζάκου, με τον Νίκο Μπελογιάννη να αναφέρεται και στην έδρα του ΚΚΕ στη Μεσσηνία, αλλά και στις εξελίξεις στους υπόλοιπους νομούς.

ΟΙ ΜΑΧΕΣ ΣΤΗΝ ΑΡΚΑΔΙΑ ΜΕ ΝΙΚΗΤΕΣ ΒΛΑΣΗ ΚΑΙ ΟΔΥΣΣΕΑ

Στην Αρκαδία σάρωσε… ο Κώστας Βλάσης παρά τον πόλεμο που δέχθηκε από πολλές πλευρές. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός πως σημείωσε περισσότερες από 13.100 ψήφους, τη στιγμή που ο δεύτερος, ο κ. Μπεντεβής τον οποίο στήριξε ανοιχτά το «σύστημα» Τατούλη πήρε μόλις 3.710. Αντίστοιχη η εικόνα και στην περίπτωση του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου που προηγείται του κ. Γιαννακούρα τον οποίο επίσης, στήριξε το «σύστημα» Τατούλη. Νέα δεδομένα είχαμε και σε άλλους νομούς και χαρακτηριστική την απώλεια της έδρας του πρώην υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ Σταύρου Αραχωβίτη, από την κα Γρηγοράκου του ΠΑΣΟΚ. «Αν είχαμε απλή αναλογική θα είχαμε 151 έδρες της ΝΔ με το μπόνους. Όλα θα εξαρτηθούν από το ποσοστό στις επόμενες εκλογές», τόνισε ο Νίκος Μπελογιάννης, ο οποίος σχολιάζοντας τη συσπείρωση της ΝΔ θύμισε την πρόσφατη ομιλία Σαμαρά στην Καλαμάτα και τη συνολική στάση του πρώην Πρωθυπουργού, ενώ δεν παρέλειψε καταληκτικά να μιλήσει για την Αυτοδιοίκηση καθώς κι εκεί, έχουν ξεκινήσει για τα καλά οι ζυμώσεις και οι διεργασίες.

ΘΕΛΕΙ ΤΟ ΝΙΚΑ… ΚΕΝΤΡΙΚΑ Η ΝΔ

Ο Νίκος Μπελογιάννης λίγο μετά την ανακοίνωση Νίκα πως θα είναι ξανά υποψήφιος στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, «έσκασε» τη… βόμβα που θέλει βάσει πληροφοριών τη ΝΔ να επιλέγει άλλον επικεφαλής και να προτείνει θέση στο υπουργείο Εσωτερικών στον Παναγιώτη Νίκα για να ολοκληρώσει τη μακρόχρονη παρουσία του στα αυτοδιοικητικά πράγματα του τόπου. Τέλος, όπως είπε, θα δούμε πολλά και σε επίπεδο Δήμων με μια μεγάλη έκπληξη να ετοιμάζεται στην Τριφυλία, καθώς θα έχουμε μια νέα, δυναμική υποψηφιότητα.