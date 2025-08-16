Ωκεανοί: Τέσσερις φορές ταχύτερη η υπερθέρμανσή τους από ό,τι στα τέλη της δεκαετίας του ’80

Ο ρυθμός υπερθέρμανσης των ωκεανών έχει επιταχυνθεί δραματικά, αυξανόμενος πάνω από τέσσερις φορές τα τελευταία 40 χρόνια, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Environmental Research Letters.

Η έρευνα διαπιστώνει ότι ενώ στα τέλη της δεκαετίας του 1980 η θερμοκρασία των ωκεανών αυξανόταν με ρυθμό 0,06 βαθμών Κελσίου ανά δεκαετία, σήμερα αυτή η αύξηση έχει φτάσει στους 0,27 βαθμούς Κελσίου ανά δεκαετία.

Οι επιστήμονες αποδίδουν αυτή την επιταχυνόμενη θέρμανση στην εντεινόμενη ενεργειακή ανισορροπία της Γης, δηλαδή στη διαφορά μεταξύ της ηλιακής ενέργειας που απορροφάται και της ενέργειας που επιστρέφει στο Διάστημα. Η ανισορροπία αυτή έχει σχεδόν διπλασιαστεί από το 2010, εξαιτίας της αύξησης των συγκεντρώσεων των αερίων του θερμοκηπίου, καθώς και της μειωμένης ικανότητας της Γης να αντανακλά το ηλιακό φως.

