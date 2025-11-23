Ολικό «λίφτινγκ» στα κληρονομικά – Τι αλλάζει σε διαθήκες και δικαιώματα συζύγων

Αντίστροφα μετράει ο χρόνος μέχρι την παρουσίαση των τολμηρών αλλαγών και γενναίων μεταρρυθμίσεων στο Κληρονομικό Δίκαιο έπειτα από 80 χρόνια. Εντός του Νοεμβρίου το νομοθέτημα που επεξεργάστηκε για μήνες η αρμόδια επιτροπή υπό τον καθηγητή Αστικού Δικαίου και ακαδημαϊκό Απόστολο Γεωργιάδη παίρνει σάρκα και οστά και αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση.

Όπως σημειώνει ρεπορτάζ της Καθημερινής, οι αλλαγές στο κληρονομικό δίκαιο μοιάζουν επιβεβλημένες, αφού το νομοθέτημα αποτύπωνε τις αντιλήψεις και εξέφραζε το πνεύμα μιας άλλης εποχής.