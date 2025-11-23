Ολικό «λίφτινγκ» στα κληρονομικά – Τι αλλάζει σε διαθήκες και δικαιώματα συζύγων

Τελευταία Νέα
Αντίστροφα μετράει ο χρόνος μέχρι την παρουσίαση των τολμηρών αλλαγών και γενναίων μεταρρυθμίσεων στο Κληρονομικό Δίκαιο έπειτα από 80 χρόνια. Εντός του Νοεμβρίου το νομοθέτημα που επεξεργάστηκε για μήνες η αρμόδια επιτροπή υπό τον καθηγητή Αστικού Δικαίου και ακαδημαϊκό Απόστολο Γεωργιάδη παίρνει σάρκα και οστά και αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση.

Όπως σημειώνει ρεπορτάζ της Καθημερινής, οι αλλαγές στο κληρονομικό δίκαιο μοιάζουν επιβεβλημένες, αφού το νομοθέτημα αποτύπωνε τις αντιλήψεις και εξέφραζε το πνεύμα μιας άλλης εποχής.

Ηταν το μακρινό 1946 όταν ψηφίστηκαν τα 326 άρθρα του κληρονομικού δικαίου, τα οποία δεν μπορούν πλέον να «καλύψουν» τις ανάγκες που έχουν γεννηθεί την τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα, όταν οι μορφές της οικογένειας έχουν αλλάξει, ενώ τα χρέη και το «εξ αδιαιρέτου» στην κληρονομική διαδοχή έχουν εξελιχθεί σε μάστιγα. Τα 135 από τα 326 άρθρα του κληρονομικού δικαίου θα υποστούν ολικό «λίφτινγκ», 28 άρθρα οδηγούνται σε πλήρη κατάργηση, ενώ θα προστεθούν 17 νέα άρθρα τα οποία αφορούν και τον νεοεισαγόμενο στη χώρα μας θεσμό των κληρονομικών συμβάσεων.
