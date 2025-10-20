Αλλαγές στην Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας

Ερμηνευτική εγκύκλιο για την εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας σε τέσσερις συγκεκριμένους κλάδους, αλλά και διευκρινίσεις για την ορθή λειτουργία του μέτρου για το σύνολο των επιχειρήσεων, εξέδωσε το υπουργείο Εργασίας.

Ειδικότερα, η εγκύκλιος την οποία υπογράφει ο γενικός γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων, Νικόλαος Μηλαπίδης αφορά τους κλάδους:

της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού του χονδρικού και λιανικού εμπορίου και της επισκευής μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών των χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών δραστηριοτήτων και, των διοικητικών και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ