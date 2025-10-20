Τελευταία Νέα
97.3best
Δευτέρα
20
Οκτώβριος
TOP
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλλαγές στην Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας

Share

Ερμηνευτική εγκύκλιο για την εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας σε τέσσερις συγκεκριμένους κλάδους, αλλά και διευκρινίσεις για την ορθή λειτουργία του μέτρου για το σύνολο των επιχειρήσεων, εξέδωσε το υπουργείο Εργασίας.

Ειδικότερα, η εγκύκλιος την οποία υπογράφει ο γενικός γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων, Νικόλαος Μηλαπίδης αφορά τους κλάδους:

  1. της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού
  2. του χονδρικού και λιανικού εμπορίου και της επισκευής μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών
  3. των χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών δραστηριοτήτων και,
  4. των διοικητικών και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του in.gr πατώντας εδώ 
Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ