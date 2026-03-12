Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η ευρεία συνάντηση εργασίας του Επιμελητηρίου Ηλείας με τους παραγωγικούς φορείς για τον σχεδιασμό των δράσεων του 2026

Με γνώμονα τη διαρκή και ουσιαστική στήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας, πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 9 Μαρτίου 2026 στα γραφεία του Επιμελητηρίου Ηλείας, ευρεία συνάντηση εργασίας μεταξύ της Διοίκησής του και των εκπροσώπων των εμπορικών, επαγγελματικών και επιστημονικών συλλόγων του νομού. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτέλεσε κομβικό σημείο του ετήσιου προγραμματισμού δράσεων για το 2026, στοχεύοντας στον εμπλουτισμό του διαλόγου και στην άμεση συνεργασία με τους φορείς που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της τοπικής οικονομίας.

Κατά τη διάρκεια του εποικοδομητικού διαλόγου, οι εκπρόσωποι των φορέων έθεσαν επί τάπητος ένα ευρύ φάσμα αιτημάτων που αφορούν την επιβίωση και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η ανάγκη για ρύθμιση των εγγυημένων δανείων (πυρόπληκτα), η δραστική μείωση της φορολογίας (ΦΠΑ, προκαταβολή φόρου, τέλος επιτηδεύματος), η αντιμετώπιση των υπερβολικών τραπεζικών χρεώσεων και των προμηθειών στα POS, καθώς και η αδυναμία πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο τραπεζικό σύστημα.

Ειδική αναφορά έγινε στην οξεία έλλειψη εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού. Παράλληλα, αναδείχθηκε η επιτακτική ανάγκη στελέχωσης των δημόσιων υπηρεσιών που υπολειτουργούν (ΔΟΥ, Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ηλείας), η αναβάθμιση των οδικών και σιδηροδρομικών υποδομών, καθώς και η ίδρυση επαγγελματικών και πανεπιστημιακών σχολών στον Νομό.

Σε επίπεδο τοπικής ανάπτυξης, ζητήθηκε η ενίσχυση της τουριστικής προβολής, με ειδική αναφορά στην ανάγκη καλύτερης συνεργασίας με τους δήμους και την Περιφέρεια Πελοποννήσου για τη δημιουργία ενός ισχυρότερου τουριστικού brand. Επισημάνθηκε το χάσμα μεταξύ της αυξημένης επισκεψιμότητας και του χαμηλού τουριστικού ΑΕΠ, ενώ τονίστηκε η σημασία της περαιτέρω αξιοποίησης των νέων πτήσεων στο αεροδρόμιο του Αράξου, καθώς και του υπάρχοντος υλικού προβολής σε διεθνείς εκθέσεις.

Παράλληλα, συζητήθηκε η ουσιαστική αξιοποίηση των πόρων του ΕΣΠΑ, η προστασία των επαγγελματικών δικαιωμάτων από τον αθέμιτο ανταγωνισμό, καθώς και η διαμόρφωση μιας κοινής αναπτυξιακής στρατηγικής που θα θωρακίζει τα ιδιαίτερα συμφέροντα κλάδων όπως η εστίαση, οι μεταφορές, το λιανεμπόριο και τα τεχνικά επαγγέλματα. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε, τέλος, στο ζήτημα της προστασίας της αγοράς από τα φαινόμενα παραβατικότητας, τα οποία παρουσιάζουν αυξητική τάση το τελευταίο διάστημα.

Η ανταπόκριση στην πρόσκληση του Επιμελητηρίου υπήρξε μαζική, αναδεικνύοντας την έμπρακτη διάθεση για συνεργασία και συνεννόηση. Στη συνάντηση εργασίας συμμετείχαν οι κάτωθι εκπρόσωποι των φορέων:

κ. Νίκος Καρυώτης , Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Ηλείας

κ. Αλέξης Καστρινός , Αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Ηλείας

κ. Ηλίας Ξανθούλης , Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πύργου

κ. Νικόλαος Ζαρόκωστας , Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αρχαίας Ολυμπίας

κα Μαρίνα Αντωνοπούλου , Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ζαχάρως

κα Πηνελόπη Καλογεροπούλου , Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Κρεστένων

κ. Διονύσιος Κοπερτίνος , Πρόεδρος του Εμποροεπαγγελματικού Συλλόγου Βαρθολομιού «Ο Άγιος Βαρθολομαίος»

κ. Νεκτάριος Μενύχτας , Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Βάρδας

κ. Φώτης Νικολόπουλος , Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ήλιδας

κ. Αλέξιος Νταουλάρης , Πρόεδρος της Ένωσης Λογιστών Φοροτεχνικών Ελευθ. Επαγγελματιών Ν. Ηλείας

κ. Αναστάσιος Παππάς , Πρόεδρος του Συνδέσμου Ηλεκτρολόγων Εγκαταστατών Ηλείας

κ. Ανδρέας Ηλιόπουλος , Πρόεδρος του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Μηχανικών Αυτοκινήτων και Ηλεκτρολόγων Ν. Ηλείας

κ. Γιάννης Διονυσόπουλος , Πρόεδρος του Σωματείου Καταστηματαρχών Κουρέων Κομμωτών Ν. Ηλείας

κ. Σπήλιος Αγγελόπουλος , Πρόεδρος του Συλλόγου Νέων Επιχειρηματιών

κ. Γιάννης Μαμούσης , Αντιπρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Αρχαίας Ολυμπίας και Περιχώρων (εκπροσωπώντας τον Πρόεδρο κ. Βασίλειο Τυλιγάδα)

κ. Αντώνιος Μαυρόπουλος , Πρόεδρος του Συλλόγου Ξενοδόχων Πεδινής Ηλείας

κ. Αθανάσιος Αργυρός , Πρόεδρος του Συνδέσμου Εγκαταστατών Υδραυλικών Θερμικών και Κλιματιστικών Έργων Ν. Ηλείας

κ. Παναγιώτης Τσαπάρας , Πρόεδρος του Σωματείου Ταξί Πύργου «Ερμής»

κ. Νικόλαος Τζαμαλής , Πρόεδρος του Σωματείου Εστίασης «Διόνυσος»

, Πρόεδρος του Σωματείου Εστίασης «Διόνυσος» κ. Δημήτριος Παπαϊωάννου, Πρόεδρος του Συλλόγου Επαγγελματιών Φωτογράφων Ηλείας «Φωτακτίς»

Από την πλευρά τους, οι εκπρόσωποι των παραγωγικών φορέων εξέφρασαν την απόλυτη ικανοποίησή τους για την πρωτοβουλία, προχωρώντας σε μια κοινή διαπίστωση: «Η σημερινή συνάντηση αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα για τη στήριξη του τοπικού επιχειρείν. Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε καθημερινά απαιτούν συλλογική προσπάθεια, συνέργειες και στοχευμένες παρεμβάσεις. Χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου, δηλώνοντας παρόντες και έτοιμοι να συνδράμουμε σε κάθε δράση που προάγει την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό και την τόνωση της τοπικής οικονομίας της Ηλείας».

Αναφερόμενος στα συμπεράσματα της συνάντησης, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηλείας, κ. Κωνσταντίνος Λεβέντης, προχώρησε στην ακόλουθη δήλωση:

«Η διευρυμένη συνάντηση επιβεβαίωσε πως ο ανοιχτός διάλογος και η ουσιαστική συνεργασία αποτελούν τα βασικά εργαλεία για την αντιμετώπιση των σύνθετων προκλήσεων που αντιμετωπίζει η αγορά μας. Η καθημερινή εμπειρία των εκπροσώπων των συλλόγων και των σωματείων είναι για εμάς πολύτιμος οδηγός προκειμένου να κατανοήσουμε σε βάθος τις πραγματικές ανάγκες της τοπικής οικονομίας. Οι παραγωγικοί φορείς από κάθε σημείο του νομού αποτελούν την “καρδιά” της τοπικής αγοράς και τον πυρήνα της οικονομικής ζωής των πόλεων και των δήμων μας. Η δική τους ανθεκτικότητα και πορεία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ανάπτυξη του τόπου μας.

Ο σταθερός ρόλος του Επιμελητηρίου είναι να ακούει προσεκτικά, να συνθέτει δημιουργικά και να μετουσιώνει τις προτάσεις των παραγωγικών τάξεων σε στοχευμένες ενέργειες και διεκδικήσεις που ενισχύουν την επιχειρηματικότητα. Μέσα από τον ολοκληρωμένο προγραμματισμό μας για το 2026, επιδιώκουμε να δημιουργήσουμε ένα δυναμικό περιβάλλον που δεν θα υποστηρίζει μόνο τη βιωσιμότητα των υφιστάμενων επιχειρήσεων, αλλά θα συμβάλλει ενεργά στον εκσυγχρονισμό τους, στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας και, κατ’ επέκταση, στην ευημερία ολόκληρης της κοινωνίας της Ηλείας.

Ως Επιμελητήριο, δεσμευόμαστε να διατηρούμε ανοιχτούς και σταθερούς τους διαύλους επικοινωνίας με όλους τους παραγωγικούς φορείς, παραμένοντας αταλάντευτα προσηλωμένοι στην αποστολή μας ως θεσμικός σύμβουλος της Πολιτείας και καθημερινός αρωγός της επιχειρηματικής κοινότητας.»