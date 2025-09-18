Olympia Forum VI: Οι προκλήσεις και το μέλλον των Περιφερειών στο επίκεντρο του πολιτικού διαλόγου

Δελτίο Τύπου

Από τις 7 έως τις 9 Οκτωβρίου 2025, η Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία στην Αρχαία Ολυμπία φιλοξενεί το Olympia Forum VI, το εμβληματικό συνέδριο που αναδεικνύει τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες για βιώσιμη ανάπτυξη των Περιφερειών. Υπουργοί, Υφυπουργοί, Γενικοί Γραμματείς, Περιφερειάρχες, Δήμαρχοι, Ακαδημαϊκοί και Εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών θα συμμετάσχουν σε έναν θεσμικό διάλογο για την αποκέντρωση και τη βιώσιμη ενδυνάμωση των τοπικών κοινωνιών.

Μεταξύ των ομιλητών ξεχωρίζουν η Υπουργός Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, η Υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου και οι Υφυπουργοί Κώστας Κατσαφάδος (Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας), Άννα Ευθυμίου (Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης), Κωνσταντίνος Καραγκούνης (Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης), Ιωάννης Ανδριανός (Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων), Στέφανος Γκίκας (Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής), και Θανάσης Κοντογεώργης (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό)

Οι Γενικοί Γραμματείς όπως ο Δημήτρης Σκάλκος (Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις & Εξωστρέφεια), ο Βασίλειος Σιαδήμας (Διαχείρισης Τομεακών Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, Ταμείου Συνοχής & ΕΚΤ), Σάββας Χιονίδης, (Αυτοδιοίκησης & Αποκέντρωσης, ΥΠΕΣ), ο Ευθύμιος Μπακογιάννης (Χωρικός Σχεδιασμός & Αστικό Περιβάλλον) και η Αργυρώ Ζέρβα (Ενωσιακοί Πόροι & Υποδομές), ο Εμμανουήλ Γραφάκος, (Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, ΥΠΕΝ), Αναστάσιος Γαϊτάνης (Έρευνας & Καινοτομίας, Υπουργείο Ανάπτυξης), Γιώργος Διδασκάλου (Υπουργείου Πολιτισμού), Παρασκευή Δραμαλιώτη (Συντονισμού, Προεδρία Κυβέρνησης), θα συμβάλουν σε μια ολοκληρωμένη συζήτηση για κρίσιμα ζητήματα ανάπτυξης.

Στο επίκεντρο θα βρεθούν επίσης οι ομιλίες του Σωκράτη Φάμελλου, Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, και του Δημήτρη Μάντζιου, Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Ποιο είναι το μέλλον των Περιφερειών;

Ποιο είναι το μέλλον των Περιφερειών και ποιες στρατηγικές μπορούν να διαμορφώσουν ένα νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα για την ελληνική ύπαιθρο; Πώς θα ενισχυθεί η κοινωνική συνοχή, η ανθεκτικότητα της τοπικής αυτοδιοίκησης, η τοπική επιχειρηματικότητα και οι startups, ενώ παράλληλα θα προσελκυστούν νέα ταλέντα;

Με τη συμμετοχή υπουργών, υφυπουργών, γενικών γραμματέων, περιφερειαρχών, ακαδημαϊκών και εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών, το συνέδριο φιλοδοξεί να προσφέρει ουσιαστικές προτάσεις, να ενισχύσει τον θεσμικό διάλογο και να εμπνεύσει τη βιώσιμη ανάπτυξη των Περιφερειών και των τοπικών κοινωνιών.