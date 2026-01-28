Ολυμπιακός: Τι χρειάζεται για πρόκριση στα πλέι-οφ του Champions League – Τα κριτήρια ισοβαθμίας

Μέχρι και την 5η αγωνιστική ο Ολυμπιακός είχε δύο βαθμούς. Μέσα σε δύο αγώνες κατέκτησε έξι (0-1 τη Καϊράτ και 2-0 τη Λεβερκούζεν) και πλέον έχει αυξήσει κατακόρυφα τις πιθανότητες πρόκρισης στα νοκ-άουτ του UEFA Champions League. Ουσιαστικά οι «ερυθρόλευκοι» κρατούν την τύχη τους στα χέρια τους.

Με δεδομένο ότι οι 32 από τις 36 ομάδες έχουν ελπίδες να μπουν στις 24 ομάδες που εξασφαλίζουν πρόκριση (οι οκτώ απευθείας στους «16» και οι υπόλοιπες σε αγώνες μπαράζ) η 8η και τελευταία αγωνιστική της League Phase, τότε αντιλαμβάνεται κανείς ότι πάμε για μια μάχη… θρίλερ!

Τι θέλει ο Ολυμπιακός για να προκριθεί

Μετά τη νίκη επί της Λεβερκούζεν οι Πειραιώτες βρίσκονται στους οκτώ βαθμούς και στην 24η θέση του πίνακα και ξέρουν πως με νίκη (Τετάρτη 28/1, 22:00) στο Άμστερνταμ επί του Άγιαξ θα βρίσκονται στην κλήρωση της Παρασκευής (30/1) για την ενδιάμεση φάση των νοκ-άουτ.

