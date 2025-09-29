Ομόφωνη έγκριση της Μουσειογραφικής προμελέτης για την επανέκθεση του Αρχαιολογικού Μουσείου Χώρας – Δ. Καφαντάρης: “Έγινε ένα ακόμα σημαντικό βήμα”

Εγκρίθηκε ομόφωνη η Μουσειογραφική προμελέτη για την επανέκθεση του Αρχαιολογικού Μουσείου Χώρας, με τον Δημήτρη Καφαντάρη να χαρακτηρίζει το γεγονός ως “ένα ακόμα σημαντικό βήμα”.

Σε δήλωσή του κ. Καφαντάρη, μέλους του Συμβούλιο Μουσείων του ΥΠΠΟΑ ανέφερε σχετικά: “Σήμερα είναι μια σημαντική ημέρα για την Χώρα μας.

Στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Μουσείων του Υπουργείου Πολιτισμού, υπό την προεδρεία του Γενικού Γραμματέα κυρίου Διδασκάλου , ΕΓΚΡΙΝΑΜΕ ΟΜΟΦΩΝΑ την Μουσειογραφική προμελέτη για την επανέκθεση του Αρχαιολογικού Μουσείου.

Έγινε ένα ακόμα σημαντικό βήμα .