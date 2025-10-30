ΟΠΕΚΑ: Την Παρασκευή η καταβολή των επιδομάτων για τον Οκτώβριο – Οι δικαιούχοι

Την Παρασκευή (29.8.2025) θα πραγματοποιηθούν όλες οι πληρωμές που αφορούν τα επιδόματα του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) για τον μήνα Οκτώβριο, όπως ενημέρωσε σήμερα (29.10.2025) το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Τα επιδόματα ΟΠΕΚΑ θα καταβληθούν σε 609.258 δικαιούχους και ανέρχονται συνολικά σε 188.108.716 ευρώ. Μεταξύ των πληρωμών του ΟΠΕΚΑ βρίσκονται το επίδομα στέγασης, το επίδομα παιδιού, το επίδομα γέννησης και τα επιδόματα ανθρώπων με αναπηρία.

