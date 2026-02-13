Ορισμός Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων στον Δήμο Τρίπολης

Ο Δήμος Τρίπολης ανακοινώνει τον ορισμό Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων, με στόχο την ενίσχυση της εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου και την αποτελεσματικότερη υλοποίηση δράσεων σε κρίσιμους τομείς κοινωνικής πολιτικής, ανάπτυξης, ενέργειας και τουρισμού.

Με αποφάσεις του Δημάρχου Τρίπολης Κωνσταντίνου Τζιούμη, ορίζονται:

• Η Ελένη Καρούντζου ως Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Τουρισμού, με αρμοδιότητα τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων τουριστικής ανάπτυξης και προβολής του Δήμου, καθώς και την εποπτεία της λειτουργίας του Σπηλαίου Κάψια.