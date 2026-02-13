Ορισμός Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων στον Δήμο Τρίπολης

Ο Δήμος Τρίπολης ανακοινώνει τον ορισμό Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων, με στόχο την ενίσχυση της εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου και την αποτελεσματικότερη υλοποίηση δράσεων σε κρίσιμους τομείς κοινωνικής πολιτικής, ανάπτυξης, ενέργειας και τουρισμού.
Με αποφάσεις του Δημάρχου Τρίπολης Κωνσταντίνου Τζιούμη, ορίζονται:
• Η Ελένη Καρούντζου ως Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Τουρισμού, με αρμοδιότητα τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων τουριστικής ανάπτυξης και προβολής του Δήμου, καθώς και την εποπτεία της λειτουργίας του Σπηλαίου Κάψια.
• Ο Κωνσταντίνος Κατσαφάνας ως Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος για θέματα τοπικής ανάπτυξης, αξιοποίησης φυσικών πόρων, ήπιων και ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, καθώς και για την προώθηση της εξοικονόμησης ενέργειας στις εγκαταστάσεις και τις υποδομές του Δήμου.
• Ο Δημήτριος Μακαρούνης ως Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος με αρμοδιότητα τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών του ΚΔΑΠ–ΜΕΑ του Δήμου Τρίπολης, μέσω προγραμμάτων έκφρασης και ψυχαγωγίας, άσκησης λόγου, ανάπτυξης ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, άθλησης και σωματικής αγωγής.
Οι Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους χωρίς αμοιβή, ενώ η θητεία τους θα έχει διάρκεια έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.