Σε εξέλιξη έργα αποκατάστασης στην επαρχιακή οδό Τρίπολης – Βάστα από την Περιφέρεια Πελοποννήσου

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου προχώρησε σε άμεσες παρεμβάσεις στην επαρχιακή οδό από την π. Ε.Ο. Τρίπολης – Καλαμάτας προς Ίσαρη και Βάστα, μετά τα σοβαρά προβλήματα που προκάλεσαν οι συνεχείς και έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών.

Στο ύψος που καταγράφηκε καθίζηση τμήματος του οδοστρώματος, η Περιφέρεια Πελοποννήσου παρενέβη άμεσα, στο πλαίσιο υφιστάμενης εργολαβίας συντήρησης του οδικού δικτύου. Ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες ανακατασκευής του δρόμου, καθώς και διαμόρφωσης συστήματος αποστράγγισης, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα που προκάλεσε η συσσώρευση επιφανειακών και υπόγειων υδάτων.

Λίγο πιο κάτω, περίπου ένα χιλιόμετρο μετά, εκδηλώθηκε εκτεταμένη κατολίσθηση, με αποτέλεσμα την πτώση χωμάτινων όγκων στο οδόστρωμα και, σε άλλο σημείο, την πλήρη κατάπτωση τμήματος του δρόμου. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου με τη συμμετοχή γεωλόγου πραγματοποίησε άμεσα αυτοψία, διαπιστώνοντας ότι τα φαινόμενα εντάσσονται σε ευρύτερη αστάθεια της περιοχής, λόγω της μορφολογίας του εδάφους και της αυξημένης παρουσίας υδάτων.

Για την εξυπηρέτηση των κατοίκων και την αποκατάσταση της πρόσβασης προς Ίσαρη, Βάστα και την Αγία Θεοδώρα, η Περιφέρεια εξέτασε άμεσα τη λύση παράκαμψης του επικίνδυνου σημείου, βάσει υφιστάμενης μελέτης. Καθώς η νέα χάραξη διέρχεται από ιδιωτικές εκτάσεις, απαιτήθηκε συνεννόηση με τους ιδιοκτήτες. Μετά τη διασφάλιση της συναίνεσής τους, ξεκίνησαν στις 11 Φεβρουαρίου 2026 οι εργασίες προσωρινής διαμόρφωσης δρόμου, ώστε να αποκατασταθεί η κυκλοφορία Ι.Χ. και να εξυπηρετηθούν άμεσα οι τοπικές ανάγκες.

Παράλληλα, η Περιφέρεια Πελοποννήσου προχωρά στην επικαιροποίηση της σχετικής μελέτης και στις διαδικασίες εξασφάλισης χρηματοδότησης, με στόχο τη μόνιμη και ασφαλή κατασκευή της παράκαμψης μέσω νέου έργου που θα δημοπρατηθεί το επόμενο διάστημα.