Όταν η τεχνητή νοημοσύνη θολώνει τα όρια μεταξύ αλήθειας και ψευδαίσθησης – Πώς μπορούμε να εντοπίζουμε βίντεο και εικόνες που δημιουργήθηκαν με ΑΙ

Τις τελευταίες εβδομάδες, τα κοινωνικά δίκτυα γεμίζουν με σύντομα βίντεο εντυπωσιακής ρεαλιστικότητας, τα οποία συχνά έχουν παραχθεί μέσω του εργαλείου τεχνητής νοημοσύνης Sora2 της OpenAI. Κάποια μιμούνται πλάνα από κάμερες ασφαλείας, άλλα θυμίζουν αποσπάσματα από ντοκιμαντέρ με ζώα — όλα όμως έχουν ένα κοινό στοιχείο: είναι πλήρως δημιουργημένα από AI.

Αν και το λογισμικό Sora 2 της OpenAI είναι επίσημα διαθέσιμο μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά, αυτά τα βίντεο που παράγονται από την τεχνητή νοημοσύνη έχουν ήδη κατακλύσει τα social media σε ολόκληρο τον κόσμο, γράφει η γαλλόφωνη δημόσια ελβετική τηλεόραση RTS.